Manga : qui de Naruto ou One Piece est le plus aimé des Français ? Un sondage inédit répond

Qui de Luffy ou de Naruto sont les plus populaires en France ? A cette question étonnante, l'Ifop a livré un sondage intéressant, et tout à fait sérieux, auprès des Français, toujours aussi friands de mangas et d'animes.

Alors quid de ce duel qui réunit les deux mangas les plus populaires de l'Hexagone ? Entre One Piece et Naruto, le cœur des Français balance du côté du ninja orange aux cheveux blonds. Ce dernier rassemble ainsi 59 % des suffrages parmi les 3.015 personnes sondées âgées de 18 ans et plus, quand le pirate aux membres élastiques n'en rassemble que 41 %.

Révélée ce jeudi 10 mars, cette étude inédite, menée par le célèbre institut de sondage, s'est également intéressée à d'autres champions de l'univers des mangas et des animes. A commencer par Dragon Ball, qui se révèle être très largement l'œuvre la plus plébiscitée par les sondés.

[NOTO ] Quel est le shônen le plus connu des Français ?





#DRAGONBALL, de très loin, par 68% (dont précisément par 32%, ≈ 22 millions de Français !)



#NARUTO par 55%, dont précisément par ≈ 16 M





#ONEPIECE par 44%, dont précisément par ≈ 13 M pic.twitter.com/wauzaRHtKT — Jean-Philippe Dubrulle (@jp_dubrulle) March 10, 2022

A la question : quel est le shônen le plus connu des Français ? Dragon Ball arrive sur le haut du podium (haut la main) avec un taux de notoriété atteignant les 68 %, Naruto le suivant de près en étant connu par un Français sur deux (55 %), One Piece fermant ce podium avec un taux de 44 %.

Des mangas qui séduisent hommes et femmes

Des chiffres qui traduisent la forte popularité des œuvres japonaises en France, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dans le détail, ce sondage met en avant que «Dragon Ball est surtout «beaucoup aimé» par les hommes (60%) contre 40% de femmes, principalement chez les 35-49 ans, tandis que Naruto atteint presque la parité (54/46 %) surtout chez les 18-24 ans, ce qui se constate en convention où l'on voit que c'est une œuvre beaucoup plus mixte, alors que One Piece reste beaucoup plus genré (61 %/39 %)», explique Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop.

Plus loin, le sondage établit également un classement de notoriété des dix mangas qui seraient les plus connus en France. Si Dragon Ball, Naruto et One Piece sont les trois premiers, L'Attaque des Titans se place en 4e position avec un taux de notoriété de 37 %, Death Note et Fairy Tale (ex aequo avec un quart des sondés qui déclarent les connaître au moins de nom), tandis que My Hero Academia (24 %), Demon Slayer (21 %), One Punch Man (18 %) et Jujutsu Kaisen (15 %) ferment ce top 10.