Bande dessinée : les meilleurs albums jeunesse de 2022

Pas de fausse note avec ces nouvelles BD visant le jeune public. Des albums où, souvent, les mystères et l'amitié occupent une place de choix.

LE MYSTÈRE DU LAC

Il ne se passe jamais rien dans la petite ville de Bugden. Jusqu'au jour où la rivière s'assèche brutalement. Pour Iris, 13 ans, et son ami Sam, l'occasion est belle. Et si c'était l'aventure qu'ils attendaient ? Tous deux vont alors faire une incroyable découverte, où le temps joue un rôle prépondérant. Mais leur amitié pourrait ne pas y résister.

Le mystère du lac, de Jason Pamment, éd. Jungle, 208 pages, 14,95 €

Billie bang bang

De la concurrence pour Mortelle Adèle. Editée par Le Lombard, cette nouvelle bande dessinée est un enchaînement tordant de gags où la jeune Billie met son entourage à rude épreuve. La plupart des interdits, Billie s'en moque et elle est bien décidée à se faire entendre, accompagnée de son fidèle compagnon «imaginaire» Marto.

Billie Bang Bang, Tome 1, de Rojzman et Baker, éd. Le Lombard, 56 pages, 10,95 €

Banana Sioule

Une nouvelle réussite pour Michaël Sanlaville. L'auteur qui s'est fait connaître avec Lastman nous invite cette fois-ci à découvrir la Sioule, un sport ultra-violent. Son héroïne, Héléna, semble dotée de capacité hors norme sans avoir jamais mis les pieds sur un terrain - et d'un caractère bien trempé. Une quête initiatique prévue en trois tomes, qui surprend déjà par un sens du rythme étonnant et des personnages très bien écrits.

Banana Sioule, Tome 1, de Sanlaville, éd. Glénat, 208 oages, 12,50 €

La forêt du temps

Au pied de la cathédrale, dans un village perdu au milieu d'une forêt immense, le temps s'est mystérieusement arrêté. Depuis des années (des siècles ?), des enfants à l'intellect surprenant y multiplient les expériences, sous la houlette du vénérable. Mais une nuit, la pierre qui arrêtait le temps est brisée. Pour les jeunes héros, une course contre la montre est alors lancée. S'ils ne réussissent pas leur mission, ils disparaîtront à jamais.

La Forêt du temps, de Roulot et Guerrero, éd. Le Lombard, 48 page, 10,95 €

La véritable histoire du Moyen Âge

Pour les lecteurs les plus anciens, Philippe Bercovici est un monument, notamment connu pour sa série plus ou moins médicale «Les femmes en blanc». Avec La véritable Histoire du Moyen Âge, un épais volume de 256 pages, l'auteur propose de revisiter en 20 dates clés notre patrimoine historique, avec sérieux mais sans oublier l'humour. Une belle occasion de se cultiver sans se prendre la tête.

La véritable histoire du Moyen Âge, de Bercovici et de La Croix, éd. Le Lombard, 256 pages, 24,50 €

Clara et les ombres

«Clara et les ombres» est un des premiers albums publiés au sein du label Bande d'ados. Comme son nom l'indique, ce label est directement dédié aux 12 ans et plus, avec des thématiques adaptées. Parmi les nouveaux titres, Clara est un de ceux qui abordent le plus frontalement les difficultés liées à l'adolescence. Souffrant d'épilepsie, notre héroïne a tout quitté avec son père pour s'installer dans un village perdu. Mais l'ambiance sur place n'est pas rose, avec des disparitions en série, et une angoisse qui monte dans la communauté.

Clara et les ombres, de Fontana et Petrazzi, éd. Bande d'ados, 192 pages, 15,90 €