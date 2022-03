Kanye West : son album «Donda» obtient le disque de platine

Alors que le nouvel album de Ye, «Donda 2», vient de sortir, son grand frère «Donda» est devenu disque de platine, rapporte le média canadien TVA Nouvelles.

Ye n’en finit plus de pulvériser les records. Son album «Donda», sorti en août 2021, vient de devenir disque de platine. Le disque s’est en effet vendu à plus d’un million d’exemplaires, comme le rapportent nos confrères de TVA Nouvelles. Un premier album du rappeur avait d’ores et déjà atteint ce record.

«Donda 2» exclu des classements Billboard

En parallèle de cette nouvelle, Ye s’est réjouit du fait que «Donda 2», son nouvel album – non distribué sur les plateformes – soit exclu des classements Billboard. S’il connaît lui aussi un bon démarage, comme le rapporte le média, il ne peut être comptabilisé dans aucun chart, étant exclusivement disponible sur le lecteur Donda Stem Player de Kanye West. Or, cela viole le règlement du classement, qui interdit de comptabiliser les albums vendus avec du merchandising.

Cette décision avait provoqué de larges débats chez les fans, qui ne comprenaient pas ce choix. En effet, pour obtenir les nouveaux morceaux de Ye, il faut débourser 200 euros pour obtenir la petite enceinte connectée dédiée. L’artiste avait justifié sa démarche sur Instagram en expliquant : « Les entreprises technologiques ont rendu la musique quasiment gratuite. Donc, si on ne monnaye pas des baskets et des tournées, on ne mange pas (…) Les artistes aujourd’hui ne récoltent que 12 % de l’argent que se fait l’industrie (musicale). Il est temps de libérer la musique de ce système d’oppression (…).»