Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : la star de la télé-réalité supplie le tribunal d’accélérer la procédure

Alors que Kanye West cherche par tous les moyens à reconquérir Kim Kardashian, cette dernière a exhorté le tribunal californien chargé de prononcer leur divorce d'accélérer la procédure, estimant que cela aiderait son ancien compagnon à accepter la fin de leur relation.

Le 23 février dernier, la star de L’incroyable famille Kardashian a souligné que son ex-mari n’acceptait pas du tout la situation. «M.West, par ses actions, a clairement indiqué qu'il n'acceptait pas que la relation maritale des deux parties soit terminée», est-il inscrit dans les documents déposés au tribunal, et relayés par la presse people américaine.

L'artiste, qui a officiellement obtenu de changer son état-civil en «Ye», s'est en effet publiquement à plusieurs reprises opposé à cette séparation, appelant notamment Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux ou lui faisant livrer des fleurs par milliers.

«Cela aidera Kanye»

«J'ai très envie d'être divorcée», clame aujourd’hui Kim Kardashian dans une déclaration transmise mercredi à un tribunal de Los Angeles. «J'ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé mais il ne l'a pas fait», ajoute la star de 41 ans.



«Je crois que si le tribunal met fin à notre mariage, cela aidera Kanye à accepter que notre relation conjugale soit terminée et à tourner la page» pour que nous puissions «élever paisiblement nos enfants», est-il encore indiqué.

Kim Kardashian a demandé le divorce en 2021 après des mois de rumeurs dans la presse sur ses difficultés conjugales, en partie dues aux troubles bipolaires dont souffre le rappeur.

Le couple a eu quatre enfants : deux filles, North (8 ans) et Chicago (4 ans), et deux garçons, Saint (6 ans) et Psalm (2 ans).

Les deux stars avaient commencé à se fréquenter en 2012 et s'étaient mariées en Italie deux ans plus tard.

«J'aurais aimé que notre mariage fonctionne mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas moyen de le réparer», déclare Kim Kardashian, bien décidée à tourner la page le plus rapidement possible.