Rosa Bonheur : qui est cette artiste peintre de génie dont on célèbre le bicentenaire ?

Née le 16 mars 1822, Rosa Bonheur demeure encore aujourd’hui souvent méconnue, bien qu’elle ait été l’une des artistes majeures de son siècle. Son anticonformisme et sa liberté en ont aussi fait une pionnière du féminisme.

Cette spécialiste de la représentation animalière avait commencé à dessiner dès son enfance, encouragée par son père, un ami du peintre Francisco Goya, et lui-même peintre de portraits et de paysages.

A l’instar de sa fresque Le Marché aux chevaux qui a ébloui la critique à travers le monde - aujourd’hui exposée au Metropolitan Museum à New York – et son Labourage nivernais - exposé au musée d'Orsay - ses tableaux rendaient hommage à la beauté animale avec un réalisme saisissant.

Today's #GoogleDoodle celebrates the 200th birthday of French artist Rosa Bonheur, who garnered international acclaim for her animal paintings & sculptures





Learn how she inspired a future generation of women in the arts here→ https://t.co/kNvTLmF9lI pic.twitter.com/1Y3nBvTB4F

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 16, 2022