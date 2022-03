Paris : Trois expositions à voir à l'approche du printemps

Alors que le soleil a pointé le bout de son nez, annonçant une nouvelle saison, les musées refont le plein d'expositions inédites. Focus sur trois d’entre elles.

Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles.

Présentée au musée du Luxembourg, l’exposition «Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles» propose de «mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité» : Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral, Chana Orloff… Pour ce faire, tous les médiums sont présentés : peintures, sculptures, photographies, films ou encore œuvres textiles et littéraires. Nées à la fin du XIXe ou au tout début du XXe siècle, ces pionnières seront les premières à accéder aux grandes écoles d’art, jusqu’alors réservées aux hommes.

La plupart séjourneront à Paris, pour plusieurs semaines ou années, durant ces années folles. Au-delà de leur art, ces femmes seront aussi les premières à avoir la possibilité de «s’habiller comme elles l’entendent, de vivre leur sexualité quelle qu’elle soit, de choisir leur époux ou de ne pas se marier». Elles ont influencé des générations entières d’artistes et continuent de le faire encore aujourd’hui.

Du mercredi 2 mars au dimanche 10 juillet 2022 au musée du Luxembourg, 19, rue de Vaugirard, Paris 6e.

Boilly . Chroniques parisiennes

Cette exposition monographique, dédiée à Louis-Léopold Boilly (1761-1845) et présentée au musée Cognac-Jay, explore la carrière foisonnante de l’artiste au travers de 130 œuvres qui invitent à découvrir la singularité de l’artiste. Plusieurs chefs-d’œuvre inédits ou exposés pour la première fois en France sont dévoilés. Pour ceux qui ne connaissent pas Boilly, rappelons que l’artiste, «virtuose, prolifique et inclassable, se fait le chroniqueur enthousiaste de Paris pendant soixante ans, d’une révolution à l’aube d’une autre (1789 et 1848)».

Il fera le portrait des Parisiens, parfois avec des caricatures piquantes, révélera des scènes urbaines, sans oublier des trompe-l’œil saisissants. Originaire du Nord de la France et parti à la conquête de la capitale à l’âge de 24 ans, Boilly s’intéresse plus à par la modernité de la ville, son effervescence et ses spectacles qu’à la grande histoire de Paris.



Du 16 février au 26 juin au musée Cognac-Jay, 8, rue Elzevir, Paris 3e.

Femmes photographes de guerre

Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy, Christine Spengler, Françoise Demulder, Susan Meiselas, Carolyn Cole, Anja Niedringhaus. Ces huit femmes photographes ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011.

Sandinistes devant le quartier général de la Garde national, Nicaragua, 1979. © Susan Meiselas

Avec cette nouvelle exposition, le musée de la Libération de Paris – musée du général - Leclerc – musée Jean Moulin dévoile leurs travaux en les ancrant dans l’histoire.

On y découvre une centaine de documents : plus de 80 photographies, une douzaine de journaux, des magazines originaux… L’exposition met en évidence «l’implication des femmes dans tous les conflits, qu’elles soient combattantes, victimes ou témoins».

Du mardi 8 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022, au musée de la Libération de Paris, 4, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, Paris 14e.