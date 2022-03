Littérature : Voici 3 nouveaux thrillers français à lire absolument

«Un prénom en trop» de Christophe Carlier, lauréat du prix du roman de la gendarmerie nationale 2022, «Apparition», de Viktor Vincent, l'un des meilleurs mentalistes en France…Voici 3 nouveaux polars et thrillers à se procurer au plus vite.

«Apparition», de VIKTOR VINCENT

Célèbre mentaliste français, Viktor Vincent, lauréat d'un Mandrake d'or en 2015 (distinction décernée aux plus grands illusionnistes internationaux), publie «Apparition» (éd. Fleuve noir), son premier thriller. Et on l’a dévoré. Dès les premières pages, l’écrivain nous emporte dans un univers secret qu’il connait très bien : celui de l’illusion. Son roman met en scène Alexander Kreskine, l’un des plus grands illusionnistes du monde, à la frontière de la sorcellerie. Pour certains, il incarne même le Diable. De passage à Paris lors d’une tournée, il rencontre le jeune Sam et décide de le prendre sous son aile. Mais entre les deux hommes, ce maître machiavélique et cet élève passionné, un jeu périlleux va petit à petit s’installer. Alexander va s’amuser avec Sam, à moins que ce ne soit l’inverse ? Faux-semblants et manipulations sont au menu de cet ouvrage qui met nos neurones à rude épreuve. Les chapitres courts donnent du rythme, tandis que l’écriture est visuelle, limpide et envoûtante.

Viktor Vincent, «Apparition», éd. Fleuve noir.

«Un prénom en trop», de CHRISTOPHE CARLIER

Une romance au vitriol. Avec «Un prénom en trop» (éd. Plon), Christophe Carlier, lauréat du prix du roman de la gendarmerie nationale 2022, plonge le lecteur dans la tête d’un homme hostile, dont on découvre au fil des pages les obsessions, la cruauté et la folie. Sa proie se prénomme Rebecca, responsable juridique à Nantes. Cela fait des mois que cette jeune femme sans histoire, sportive, généreuse et mélomane, est poursuivie par ce maniaque. Elle est convaincue que le danger se trouve derrière elle. Mais en réalité, la menace se trouve juste en face. Prise au piège, elle pourra compter sur l’aide et la protection de Damien Escoffier, un gendarme attachant, beaucoup plus tenace qu’il n’y parait. Déjà lauréat en 2012 du prix du Premier roman avec son polar «L'assassin à la pomme verte» (éd. Serge Safran), l’écrivain signe un thriller psychologique prenant, teinté d’ironie, bien écrit, où toutes les Rebecca deviennent de potentielles victimes, car «c’est la série qui rend le tueur intéressant».

Christophe Carlier, «Un prénom en trop», éd. Plon.

«Matrices», de CÉLINE DENJEAN

Une enquête hors-norme. Sous une pluie battante, une jeune femme enceinte, à bout de souffle, court le plus vite possible, en tenant son ventre. Elle trébuche, se relève, puis se fait percuter par une camionnette. Avant de mourir, un témoin sur les lieux de l’accident a entendu la victime murmurer des mots en anglais : «Save the others». (Sauvez les autres). Mais de qui parle-t-elle ? Et que voulait-elle fuir ? En réalité, elle voulait sauver sa peau. Les enquêtrices toulousaines Louise Caumont et Violaine Meno sont chargées de l’affaire. Au cours de leurs investigations, qui les mènent jusqu'au Nigéria, elles vont découvrir l’exigence d’un terrible trafic extrêmement organisé et comprendre que la vie d’autres femmes ne tient plus qu’à un fil. Bien documenté et construit à la manière d’un puzzle, «Matrices» (éd. Black Lab), de Céline Denjean, lauréat du Prix Mordus de Thrillers en 2019 pour «Le Cheptel» (éd. Marabout), ne laisse pas le lecteur indemne. L'intrigue est pertinente et la psychologie des personnages, fine et soignée.

Céline Denjean, «Matrices», éd. Black Lab.