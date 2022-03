Cypress Hill : trois tubes à réécouter de toute urgence

Alors que le groupe de hip-hop latino-américain originaire de Los Angeles a sorti son nouvel album le 18 mars, «Back in Black», retour sur trois titres cultes de ces piliers du style West Coast.

Insane in the Brain (1993)

Sorti en 1993, «Insane in the Brain» est le premier single du deuxième album du groupe de hip-hop américain. Le titre, en plus d'avoir atteint le numéro un du classement du rap américain, a également eu un grand succès auprès du public. L’année de sa sortie, il a atteint le rang 19 du Billboard Hot 100.

De nombreuses rumeurs ont circulé autour de ce morceau. DJ Muggs a notamment affirmé au Guardian qu’il aurait produit la chanson «Jump Around» de House of Pain, qui a ensuite été utilisée pour produire cette chanson avec des modifications mineures. En 2008, la chanson a été classée 34 sur les 100 des plus grandes chansons de hip-hop de VH1.

Hits from the Bong (1993)

Les fans du groupe connaissent leur amour pour la fumette. Militants pro-cannabis depuis qu’ils sont en âge d’en fumer, comme le rappelle le média Hip-Hop Corner, ils n’hésitent pas à en faire un de leurs thèmes de prédilection.

Parmi les titres qui semblent crées pour les fans de marijuana, on retrouve «Hits From The Bong», un des incontournables du groupe.

Lowrider (2001)

«Lowrider» est le deuxième single de l'album «Stoned Raiders». La chanson fut tout d’abord présentée dans la série télévisée britannique «Soccer AM». Elle était la deuxième partie du single double A-Side qu'elle partageait avec «Trouble» en Europe.

Si le titre n'est pas entré dans le classement Hot R&B/Hip-Hop Songs, il a culminé au numéro 8 du classement Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles.