Voici les dix films et dix séries les plus piratés en 2021

Le piratage est un fléau pour l’industrie culturelle qui, année après année, poursuit sa lutte contre le vol du travail des artistes.

D'autant que les confinements successifs ont eu un impact sur la consommation illégale de contenus, constate l’entreprise américaine Akamai, premier fournisseur mondial de services de réseau de diffusion de contenu multimédias, dans son rapport annuel SOTI (State of the Internet), consacré cette année à ce phénomène à l'échelle mondiale.

Rien que pour le secteur du cinéma et de la télévision, 82 milliards de visites de sites Web illicites ont ainsi été enregistrées entre janvier et septembre 2021, selon les données de MUSO, société fournissant des solutions anti-piratage, d'analyse de marché et d'audience. Si tous les visiteurs ne passent pas à l'action, la société évalue à 3,7 milliards les actes de piratage réels sur ces neuf mois, c’est-à-dire le nombre de personnes qui ont visionné une vidéo ou téléchargé un fichier, entre autres exemples.

«Godzilla vs King Kong» film le plus piraté en 2021

Parmi ces contenus vidéo, certains films ont été plus largement recherchés que d’autres. Les blockbusters comme «Godzilla vs King Kong» ou «Fast and Furious 9», les productions issues de l’univers Marvel ou DC Comics comme «Zack Snyder's Justice League», «Black Widow», «Wonder woman 1984» ou encore plusieurs longs métrages signés Disney tels que «Cruella» et «Jungle Cruise» se hissent dans le top 10 des films les plus piratés en 2021, selon le classement détaillé ci-dessous.

1. «Godzilla vs Kong» d’Adam Wingard

2. «Zack Snyder's Justice League» de Zack Snyder

3. «Black Widow» de Cate Shortland

4. «Fast and furious 9» de Justin Lin

5. «Mortal Kombat» (2021) de Simon McQuoid

6. «The Suicide Squad» (2021) de James Gunn

7. «Cruella» de Craig Gillespie

8. «Wonder Woman 1984» de Patty Jenkins

9. «Raya et le dernier dragon» de Carlos López Estrada, Don Hall

10. «Jungle Cruise» de Jaume Collet-Serra

«Loki»,« WandaVision» et «Rick et Morty» : séries les plus piratées

Toujours plus présentes sur les plates-formes et à la télévision, les séries n’ont jamais autant eu le vent en poupe que ces dernières années. L’étude s’est donc tout naturellement penchée sur ce format, afin d’identifier celles qui attirent, tous genres confondus, la convoitise des consommateurs pirates. Plusieurs nouvelles créations ont subi leurs assauts à l’instar de la saison 1 de «Loki», de «WandaVision», de «Falcon et le Soldat de l'hiver» ou encore de «Superman et Loïs». Bien que sortie en 2019, l’ultime saison de «Game of Thrones» figure, quant à elle, à la sixième place des séries les plus piratées en 2021, comme en témoigne ce classement.

1. «Loki», saison 1

2. «WandaVision», saison 1

3. «Rick et Morty», saison 5

4. «Falcon et le Soldat de l'hiver», saison 1

5. «The Walking Dead», saison 10

6. «Game of Thrones», saison 8

7. «Flash», saison 7

8. «Vikings», saison 6

9. «True Beauty», saison 11

10. «Superman et Loïs», saison 1

Des actes de piratage qui ne se cantonnent pas au 7e art. Tous secteurs confondus, des centaines de millions de connexions à des sites Web illicites sont enregistrées quotidiennement. Etonnamment, le cinéma n'est que le troisième secteur le plus visé avec 14,5 milliards de visites de sites illégaux. La télévision et l’édition arrivent en première et seconde position des branches les plus touchées, avec respectivement plus de 67 milliards et 30 milliards de consultations de sites frauduleux. Le marché de la musique, qui référence un peu moins de 11 milliards de visites de plates-formes malhonnêtes arrive, quant à lui, à la quatrième position des secteurs les plus piratés.

Des consommateurs pirates qui, selon Akamai, paient par ailleurs des services de streaming tout à fait légaux d’après l'observation des conversations en ligne dédié au piratage, et qui viendraient donc rechercher des contenus bien spécifiques.