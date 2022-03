Oscars 2022 : les plus beaux looks de stars de la cérémonie

Une fois encore, les stars se sont distinguées par leurs tenues durant la 94e édition des Oscars. Retour en images sur les plus beaux looks.

Timothée Chamalet

Impossible d’évoquer les tenues des Oscars 2022 sans penser à Timothée Chalamet. En effet, celui qui joue dans «Dune» - multi-récompensé pour cette édition - est arrivé devant les photographes torse-nu, avec une simple veste à paillettes. Cette tenue est signée Louis Vuitton, et est accentuée par une gamme de bijoux Cartier, dont deux colliers en or blanc 18 carats, deux bracelets et cinq bagues, précisent nos confrères du Huffington Post.

Will Smith et Jada Pinkett-Smith

Le couple Will Smith et Jada Pinkett-Smith, qui a fait parler de lui suite à la gifle donnée par l’acteur durant la cérémonie, a également impressionné par son look. L’épouse de Will Smith était notamment parée d’une robe longue en drapée vert « forêt », signée Jean Paul Gaultier - édition couture printemps/été 2022.

Jessica Chastain

Récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans «The Eyes of Tammy Faye», Jessica Chastain a également impressionné avec sa robe Gucci. Elle a complété son look avec des chaussures à plateforme dorées Stuart Weitzman, un bracelet en argent et des boucles d’oreilles en cascade, comme le précise Grazia. Côté beauté, elle portait une queue-de-cheval haute, sublimant sa chevelure rousse, et un maquillage plutôt nude. Une réussite.

Nicole Kidman

Toujours aussi distinguée, l’actrice Nicole Kidman a fait sensation sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars. En effet, elle portait une robe longue bustier bleu ciel signée Giorgio Armani. La star est venue accompagnée de son époux, l’artiste Keith Urban. En seulement quelques heures, Grazia rapporte que l’actrice avait déjà récolté pas moins de 100.000 mentions «j’aime» grâce à sa tenue géométrique.

Bradley Cooper

Si l’acteur n’a pas été récompensé, son film «Allée des cauchemars» était dans la liste restreinte du meilleur film.

Il est donc apparu sur le tapis rouge, accompagné de sa mère, Gloria Campano. Ce n’est pas la première fois que l’acteur venait avec sa mère sur un tapis rouge. Un moment élégant et touchant.