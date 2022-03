Oscars 2022 : Howard Stern compare Will Smith à Donald Trump

Le célèbre animateur de radio américain, Howard Stern, a sévèrement condamné la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, n’hésitant pas à la comparer avec Donald Trump.

Dans son émission diffusée ce lundi 28 mars aux États-Unis, Howard Stern s’est indigné du comportement de Will Smith. Mais également de la réaction des personnes présentes sur place qui, selon lui, n’ont pas su réagir à cette situation. «Will Smith avec une main grande ouverte, gifle Chris Rock en plein visage à la télévision. Maintenant, la première chose que je me suis dit, c’est «Qu’est-ce qui se passe bordel ? Est-ce un numéro ?» Parce que, que fait la sécurité à cet instant ? C’est une émission en direct à la télévision», commence l’animateur, avant de faire sa comparaison avec Donald Trump.

«Pas une seule personne ne s’est levée parce que c’est Will Smith. C’est comme ça que Donald Trump arrive à s’en sortir avec ses conneries. Will Smith et Donald Trump sont pareils. Il a décidé de se faire vengeance lui-même, vous savez, à un moment où le monde est en guerre. Ce n’est pas le bon moment mon pote. Je veux dire, reste assis et calme toi», poursuit Howard Stern.

"Will Smith and Trump are the same guy." — @HowardStern on Will Smith slapping Chris Rock at the #Oscars https://t.co/TeyFtNZxMp pic.twitter.com/g3pK6P3fqt — Mediaite (@Mediaite) March 28, 2022

Howard Stern en a profité pour saluer la réaction de Chris Rock, qui ne s’est pas laissé démonter sur le moment, et a réussi à enchaîner après la gifle malgré qu’il ait été «insulté», précise l’animateur. Selon la presse américaine, beaucoup de personnes ont été choquées que Will Smith ne soit pas escorté hors de la salle après la gifle. L’acteur est même resté, et a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour le film La Méthode Williams.

Indignation partagée

Dans un tweet supprimé depuis, le réalisateur Judd Apatow s’était ému de la situation. «Il aurait pu le tuer. C’est purement de la rage et de la violence incontrôlées. Ils ont entendu des millions de blagues à leur propos depuis 3 décennies. Ils ne sont pas nouveaux dans le monde d’Hollywood et du spectacle. Il a perdu la tête», avait-il écrit peu de temps après l’incident.

L’humoriste américaine Fortune Feimster s’était, elle aussi, exprimée sur Twitter. Avant de supprimer son message. «Quelqu’un du public s’est précipité sur scène vendredi dernier pendant l’ouverture de mon spectacle et a tenté de lancer l’enceinte, a commencé à envoyer des coups aux personnes qui tentaient de s’interposer, et a été mis au sol par les agents de sécurité. On vit une période effrayante. Donc non, je ne trouve pas cela amusant de voir une personne se faire frapper sur scène», avait-t-elle écrit.

Alec Baldwin a publié un message de soutien à Chris Rock sur Instagram (qui n’a pas été dépublié pour le coup).

«Je ne tente pas de comprendre comment, et si, les producteurs ont soutenu Chris après coup. Mais je t’aime Chris Rock. Et je suis désolé que les Oscars se soient transformés en The Jerry Springer Show (émission comparable à C’est mon choix en France, ndlr)», peut-on lire.