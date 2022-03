Oscars 2022 : Will Smith présente ses excuses à Chris Rock

Après l’incident de la gifle lors de la cérémonie des Oscars 2022, Will Smith a présenté publiquement et personnellement ses excuses à Chris Rock dans un long message publié sur Instagram.

Récompensé par l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le film La Méthode Williams, dans lequel il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams, Will Smith reconnaît que son comportement était inexcusable et inacceptable.

«La violence dans toutes ses formes est un poison et est destructrice. Mon comportement la nuit dernière lors de la cérémonie des Academy Awards était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépends font partis du métier, mais une blague à propos de l’état de santé de Jada (son épouse, ndlr) était trop difficile à accepter pour moi et j’ai réagi sur le coup de l’émotion», peut-on lire.

«Je voudrais publiquement m’excuser auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les limites et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actes n’ont pas été le reflet de l’homme que je souhaite être. Il n’y a aucune place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté», ajoute-t-il.

«J’aimerais également m’excuser auprès de l’Académie, des producteurs de l’émission, toutes les personnes présentes, et tous ceux qui suivaient la cérémonie à travers le monde. Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et les équipes de La Méthode Williams. Je regrette profondément que mon comportement soit venu entacher ce qui a été autrement une magnifique expérience pour nous tous. Je suis en voie d’amélioration», conclu le comédien.

Chris Rock n’a pas porté plainte

À la fin de la cérémonie des Oscars, Will Smith a assisté à la fête organisée par Vanity Fair avec son épouse, Jada Pinkett Smith, et d’autres membres de sa famille, où il a été vu en train de danser et de chanter sur ses tubes des années 1990.

Chris Rock, qui n’a pas porté plainte auprès des forces de l’ordre, a assisté à la soirée annuelle organisée par le manager Guy Oseary, et serait apparu totalement détaché de l’incident qui s’était produit sur scène quelques heures auparavant. Le père des sœurs Williams, Richard Williams, a condamné le geste de Will Smith, assurant qu’il était impossible de soutenir quelqu’un frappant une autre personne «à part s’il s’agit d’un acte d’auto-défense».

De son côté, l’Académie des Oscars a assuré qu’elle enquêterait sur l’incident et qu’elle se réservait le droit d’agit en conséquence et d’appliquer des sanctions si cela s’avérait nécessaire.