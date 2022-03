Bruce Willis : «Parfois, lorsque vous lui parliez, il semblait simplement distrait», raconte sa doublure

La doublure officielle de l'acteur américain Bruce Willis a expliqué au Daily Mail que ces derniers mois, l'acteur avait soudainement commencé à «changer», avant que sa famille ne révèle ce 30 mars au monde entier qu'il est atteint d'aphasie, un trouble le contraignant à arrêter sa carrière.

Stuart F. Wilson, doublure cascades depuis 17 ans de Bruce Willis, a expliqué qu'il avait cependant remarqué depuis de nombreuses années que la star de «Die Hard», âgée de 67 ans, avait des pertes de mémoire : «Et puis, cela est vite devenu évident que c'était plus que de simples oublis».

«Parfois, lorsque vous lui parliez, il semblait simplement distrait et nous pensions que cela ne voulait rien dire, mais vous vous demandiez s'il se passait d'autres choses. Être si souvent avec quelqu'un, vous voyez les changements. De toute évidence, nous savions qu'il se passait d'autres choses à un moment donné. Nous l'avons réalisé parce qu'il a confié qu'il était testé pour différentes choses, mais à l'époque nous ne savions pas exactement de quoi il s'agissait.»

UN HANDICAP DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Une source anonyme a déclaré au magazine Page Six que la capacité cognitive déclinante de Bruce Willis n’était déjà plus un secret à Hollywood depuis longtemps, mais les problèmes de l'acteur n'étaient pas ébruités pour respecter sa vie privée.



«Tout le monde le savait, les acteurs et l'équipe», a déclaré la source anonyme, ajoutant que Willis «utilisait des oreillettes qui lui soufflaient ses répliques, et qu'il «était de plus en plus difficile de l'avoir à l'écran», avant d’ajouter : «Cela devenait très évident qu'il avait des problèmes… Il ne pouvait plus être acteur.»

Si la discrétion était de mise, des rumeurs de démence allaient quand même déjà bon train depuis plusieurs années dans les magazines people. Les premiers symptômes seraient survenus en 2015, lors des débuts du comédien à Broadway dans Misery, où il utilisait une oreillette.

En 2019 OKMagazine avait révélé ses difficultés lors du tournage du film Glass : «Pendant le tournage de Glass, les employés ont doublé ses répliques parce qu’il avait du mal à se souvenir et/ou à les délivrer. Dans la plupart des scènes de Glass, il porte une capuche, car ils ont utilisé des doublures pour le remplacer. Sur le plateau, il ne souriait pas et était toujours accompagné d’un assistant pour le guider dans ses déplacements. La bonne nouvelle est que, bien que les craintes de démence soient réelles, cela n’a en grande partie pas eu d’impact sur sa capacité à travailler à Hollywood, avait écrit le journaliste, et, en véritable super héros, il ne ralentira pas car les nouvelles technologies comme les oreillettes permettent aux acteurs de son calibre de continuer».

Malheureusement, la situation s’est aggravée dernièrement et l’acteur ne pourra désormais plus tourner. La nouvelle de cette retraite forcée a beaucoup ému célébrités et anonymes qui ont manifesté leur amour et leur soutien au comédien et sa famille.