Retraite de Bruce Willis : les stars apportent leur soutien à l'acteur et à sa famille

Touchées par la triste nouvelle, les célébrités ont été nombreuses a réagir à l’annonce du retrait du métier d’acteur de Bruce Willis pour raisons de santé.

Le Tout-Hollywood a envoyé des messages de soutien et d’amour à l’acteur et à sa famille, qui a ce mercredi 30 mars annoncé que la star de la saga «Die Hard» était atteinte d’aphasie. Un trouble qui peut survenir après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien, et qui empêche le patient de communiquer normalement.

«A cause de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui», ont déclaré sa femme Emma Heming Willis, son ex-femme Demi Moore et leurs enfants.

Page Six révèle que des «problèmes cognitifs» avaient été évoqués sur certaines productions en 2020. Des sources ont révélé au site américain que le comédien utilisait alors des «oreillettes» pour qu'on lui dicte ses répliques, et des «doubles corporels, pas seulement pour les [séquences] d'action, mais pour maximiser son temps d'écran.» «Tout le monde savait, les acteurs et l'équipe», ont expliqué les sources.

Kevin Smith, qui a dirigé Bruce dans «Cop Out» en 2010, a exprimé des regrets d'avoir parlé publiquement des difficultés qu'il avait rencontrées en travaillant avec Bruce sur ce film.

«Bien avant les trucs de 'Cop Out', j'étais un grand fan de Bruce Willis – donc c'est vraiment déchirant à lire», a écrit le réalisateur. Il a dit que Willis aimait «jouer et chanter et la perte de cela doit être dévastatrice pour lui. Je me sens comme un connard pour mes petites plaintes de 2010. Je suis vraiment désolé pour BW et sa famille.»

Long before any of the Cop Out stuff, I was a big Bruce Willis fan - so this is really heartbreaking to read. He loved to act and sing and the loss of that has to be devastating for him. I feel like an asshole for my petty complaints from 2010. So sorry to BW and his family. https://t.co/npSgvkb5v7 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) March 30, 2022

Sarah Paulson, a commenté la publication Instagram de Rumer Willis pour dire que Bruce Willis, avec qui elle avait joué dans Glass, était «un partenaire d'acteur incroyable pour moi, et c'est l'homme le plus charmant, le plus doux et le plus hilarant».

Sur Twitter, le réalisateur M. Night Shyamalan, qui a collaboré à de nombreuses reprises avec Bruce Willis notamment dans Sixième Sens, a souligné son admiration pour son «grand frère» : «tout mon soutien et mon respect à mon grand frère Bruce Willis. Je sais que sa merveilleuse famille l'entoure de son soutien et de sa force. Il sera toujours le héros de ce poster accroché sur mon mur quand j'étais enfant», a écrit le réalisateur.

Len Wiseman, qui a dirigé Bruce dans «Live Free or Die Hard» en 2007, a envoyé «de l'amour et de la force à Bruce» et à sa «charmante famille».

«Un homme génial et un dur à cuire. Je prie pour lui et sa famille», a envoyé Dean Norris, avec qui il avait tourné «Death Wish» en 2018.

So sorry to hear the news about Bruce Willis. Worked with him on Death Wish and he was a lovely awesome badass man. Prayers for him and his family. Legend pic.twitter.com/28QKIoeMac — Dean Norris (@deanjnorris) March 31, 2022

Seth Green a tweeté qu'il avait «tellement d'amour» pour Willis et qu'il était «reconnaissant pour chaque personnage qu'il nous a donné».

I have so much love for Bruce Willis, and am grateful for every character he’s given us. Hugs and love for the whole family- thank you for sharing him with us all https://t.co/ct0HE1Ti2N — Seth Green (@SethGreen) March 30, 2022

Julianne Moore, Busy Philipps, Cindy Crawford ou encore Debi Mazar ont envoyé des prières et des emojis cœurs.

«Une nouvelle terriblement triste. Je suis juste heureuse que Bruce ait un système de soutien aussi génial. Un gars formidable, un acteur formidable, une famille formidable. Une combinaison gagnante», a tweeté Kristie Alley.

Terribly Sad news. I’m just happy Bruce has such an awesome support system. Great guy great actor great family. winning combination for https://t.co/1e1QlKgbVz — Kirstie Alley (@kirstiealley) March 30, 2022

«Je n'ai pas passé de temps avec lui depuis, mais je suis triste d'apprendre qu'il a été diagnostiqué aphasique», a confié l'acteur Jim Beaver, avec qui Bruce Willis avait joué dans le film Un héros comme tant d'autres (…) Mon père en souffrait, et ce n'est pas une blague. J'envoie à Bruce mes meilleurs vœux et lui souhaite la meilleure issue possible», a-t-il ajouté.

«J’envoie de l’amour et de la force à votre belle famille», a écrit Helena Christensen.

«Bruce et moi avons travaillé sur plus de 20 films ensemble. C'est un acteur formidable, une star légendaire, un père incroyable et un ami proche», a déclaré Randall Emmett au magazine People.

«Je t’aime beaucoup, que des ailes d’ange t’entourent toi et ta famille» a adressé Soleil Moon Frye. «Je vous envoie de gros câlins», a posté Hilarie Burton.

Des mots qui iront droit au cœur de ses proches, dont son ex-épouse Demi Moore, qui avait posté il a quelques jours un message d’anniversaire à l’acteur né un 19 mars, il y a 67 ans.

Happy Birthday, Bruce! Thankful for our blended family pic.twitter.com/CZ8Gm2Zsrh — Demi Moore (@justdemi) March 20, 2022

Scout Willis a remercié les personnalités mais aussi les nombreux anonymes qui ont manifesté leur soutien. «L'exquise effusion d'amour que je ressens en ce moment m'époustoufle», a écrit la fille de Bruce Willis. «Merci à tous d'être venus avec tant de tendresse et d'amour pour mon papa et toute ma famille.»