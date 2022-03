Bruce Willis : les Razzie Awards continuent de se payer la tête de l’acteur

Les organisateurs de la cérémonie humoristique des Razzie Awards, qui ont cette année décerné un prix spécial à Bruce Willis, ont laissé entendre que le palmarès ne serait pas modifié à la lumière des annonces sur la santé déclinante de l’acteur.

Parodie des Oscars dont ils prennent le contre-pied en récompensant les pires films de l'année, les Razzie Awards avaient épinglé huit longs métrages de la star de «Die Hard» en les mettant en lice dans la catégorie «Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021».

Dans la plupart de ces fictions à très petits budgets et diffusées seulement en streaming, l’acteur n’avait fait que de brèves apparitions mais son nom avait été mis en avant pour en assurer la promotion. Largement considérés comme des nanars à oublier, ces films n’avaient recueilli que 20 % ou moins d’avis positifs (dont trois ont même plafonné à zéro) sur le site Rotten Tomatoes (site qui recense des critiques de films).

Le 26 mars dernier, Bruce Willis a donc été (dés) honoré d'un Golden Raspberry Award pour sa performance dans le film spatial «Cosmic Sin». À peine quatre jours plus tard, la famille de Willis a révélé que l'acteur était contraint d’arrêter son métier d’acteur après avoir reçu un diagnostic d'aphasie, une maladie causée par des lésions cérébrales qui affecte les capacités cognitives et de communication d'une personne.

Les organisateurs de Razzie ont immédiatement réagi avec un tweet publié mercredi, exprimant leurs condoléances pour l'état de Willis tout en déclarant : «cela explique peut-être pourquoi il voulait sortir avec fracas en 2021». Un message à l’humour noir qui a suscité de nombreux commentaires négatifs.

IndieWire a contacté les Razzies pour savoir si l'organisation songeait à annuler le prix de Willis. Dans un communiqué, les co-fondateurs John J. B. Wilson et Mo Murphy ont pour l’heure répondu : «Nous sommes vraiment désolés d'apprendre le diagnostic de Willis, dont nous n'étions pas au courant jusqu'à ce que l'histoire éclate plus tôt dans la journée. Pour la défense de Willis, peut-être que ses représentants n'auraient pas dû le laisser faire un tel volume de travail en si peu de temps», ont-ils écrit avant d'ajouter : «Nous offrons nos meilleurs vœux à Bruce et à sa famille.»

To clarify, we heard about Willis' diagnosis at the same time everyone else did...just this morning.

— The Razzie® Awards (@RazzieAwards) March 30, 2022