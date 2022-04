Roberto Alagna : une grande voix pour Al Capone, sur scène en 2023

Alors que le ténor se glissera dans le costume d’Al Capone à partir du 28 janvier prochain sur la scène des Folies bergère, dans la comédie musicale dédiée à la vie du gangster, la production a dévoilé ce lundi les premiers contours de ce spectacle.

A commencer par une dizaine de titres et tableaux, interprétés sans décor, par un casting impressionnant. Une distribution qui donne incontestablement de la voix. En tête, le ténor Alberto Alagna, 58 ans, qui a fait sensation dans la peau du maître de la pègre de Chicago. Une première incursion dans l’univers de la comédie musicale pour l’une des plus grandes voix d’opéra au monde, plus habitué au répertoire lyrique.

En costume tiré à quatre épingles, borsalino blanc sur la tête, le ténor met sa puissance vocale et sa stature au service de ce récit inspiré de la vie de celui que l’on surnomme «Scarface», né d’une famille d’origine italienne en 1899 à New York, avant de devenir l’un des chefs de la mafia les plus redoutés des années 1920, en pleine période de la prohibition. Un destin raconté à plusieurs reprises sur grand écran, mais jamais dans une comédie musicale.

Une adaptation libre

Un projet auquel s’est attelé Jean-Félix Lalanne, qui signe un livret librement adapté du parcours de cette figure du grand banditisme, avec pour ambition de faire revivre sur scène le bras de fer entre Al Capone et Eliot Ness, flic intègre et jusqu’au boutiste hanté par l’idée «de briser Al Capone». Un personnage campé sur scène par le québécois Bruno Pelletier, qui succède à Kevin Costner dans ce rôle, porté à l’écran avec succès dans «Les incorruptibles». Et après seulement trois jours de répétition en troupe, le face-à-face fonctionne déjà. A la voix d’Alberto Alagna répond celle de crooner de Bruno Pelletier (Notre-Dame de Paris). A l’assurance du ténor répond l’opiniâtreté de son partenaire.

Face à ce tandem masculin, Anguun, qui elle aussi fait ses premiers pas dans un musical, donne de la voix dans le rôle de Lily, croqueuse d’hommes, maîtresse d’Al Capone et femme d'affaire apparue sur scène en boa rose et robe noire lamée. La jeune soprano Kaïna Blada campe enfin toute en finesse, la sœur d’Al Capone. Un personnage loin du monde de la nuit, né de l’imagination de Jean-Félix Lalanne, qui comme dans un «Roméo et Juliette» des temps modernes, se retrouvera prise en étau entre son amour pour Eliot Ness et celui, indéfectible, pour son frère : Al Capone.

Une comédie musicale qui investira début 2023 les Folies Bergère pour deux heures de spectacle. Les trente minutes dévoilées ce lundi, alternant duos, chants en français mais aussi en italien ou encore boogie woogie promettent déjà un spectacle où la musique et la voix auront une place de premier plan pour raconter la légende d’Al Capone.