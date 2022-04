The Weeknd jouera bien à la place de Kanye West à Coachella

The Weeknd et Swedish House Mafia seront bien les nouvelles têtes d’affiche du festival Coachella, après le désistement surprise de Kanye West.

Alors que l’interprète de «Donda» a annulé sa venue à la dernière minute, The Weeknd a partagé sur ses réseaux la nouvelle programmation du festival, confirmant qu’il se produirait à l’occasion des deux soirées de clôture du festival, qui se tiendra sur deux week-end du 15 au 17 avril, et du 22 au 24 avril prochain, en Californie.

L’artiste canadien, dont le cinquième album «Dawn FM» est sorti en janvier dernier ne sera pas seul, puisque le groupe de DJ Suédois «Swedish House Mafia» rejoint également la programmation.

Une prestation à plus de 8 millions

Pour remplacer au pied levé Kanye West, The Weeknd devrait toucher le même cachet que Kanye West, soit 8,5 millions de dollars (près de 7,4 millions d'euros), rapporte Page Six. Un cachet qui a donné lieu à d’âpres négociations. D’après leur source, la société Goldenvoice d'Anschutz, qui produit le festival, ne comptait pas débourser autant pour la performance de The Weeknd que pour celle du rappeur.

Une situation qui n’a pas du tout plu à l’artiste canadien, dont le nom avait été annoncé par les organisateurs sans pour autant qu’un accord financier n’ait été signé. «The Weeknd a menacé de se retirer avec un préavis d'une heure s'il n'obtenait pas le même accord», note ainsi le magazine citant sa source. Un bras de fer qui a rapidement trouvé une issue. L’artiste aurait finalement eu gain de cause, afin d’éviter un second désistement à une semaine du début du plus grand festival nord-américain.