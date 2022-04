Kanye West : le rappeur aurait annulé son concert au festival Coachella

C’était l’une des têtes d’affiche de l’édition 2022. Mais Kanye West ne devrait finalement pas se produire au festival Coachella, qui se tiendra sur deux week-ends, du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril prochain, en Californie.

L’artiste aurait en effet annulé sa performance, selon le magazine TMZ. Une annulation confirmée par Variety. D’après une de leur source, la star n’aurait pas répété pour sa performance. Toutefois, les raisons de ce désistement restent encore trouble.

L’interprète de «Donda» devait se produire deux fois en clôture du plus grand festival nord-américain. Kanye West, qui en six mois a sorti deux albums – «Donda» en août 2021 et «Donda 2» en février dernier, un opus uniquement disponible sur une enceinte vendue par l’artiste - figurait parmi les têtes d’affiche de ce grand rendez-vous, aux côtés de Billie Eilish et Harry Styles. Pour l’heure, le festival n’a pas confirmé l’absence de Ye, qui en 2011 y avait livré un grand concert.

Mais dernièrement, les attaques répétées et les messages haineux de l’artiste à l’encontre de son ex-femme Kim Kardashian et de son nouveau petit ami Pete Davidson, ont à nouveau écorné son image. Fin mars, une pétition avait été lancée en ligne sur la plate-forme Change.org pour demander le retrait de l’artiste de la programmation du festival Coachella, invoquant l’attitude du rappeur. A ce jour, elle regroupe près de 50.000 signatures.

Un comportement qui avait par ailleurs conduit l’académie des Grammy Awards à priver l’artiste de scène lors de la cérémonie qui s’est tenue dimanche dernier. Kanye West y a remporté deux Grammy dont celui de la meilleure chanson rap pour «Jail».