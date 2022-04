Juliette Armanet dévoile son clip «Tu me play», une vidéo qui n'a pas ménagé l'interprète

Juliette Armanet a dévoilé, ce mercredi après-midi, son nouveau clip «Tu me play». Un tournage un peu sportif qui n’a pas épargné l’artiste.

Depuis plusieurs jours, la chanteuse tease, sur son compte Instagram, avec beaucoup d’humour, la sortie du clip «Tu me play» - issu de son album «Brûler le feu» sorti en novembre dernier et déjà écoulé à plus de 80.000 exemplaires. Le premier clip tourné en extérieur pour l’artiste. On y voit ainsi Juliette Armanet évoluer en roller, à grande vitesse sur les routes et chanter «mais si je suis sur terre, c’est pour te plaire». Un titre qu'elle considère comme «une chanson pour (son) public, une déclaration d’amour pure et simple à chacun.e dans la foule», note-t-elle dans un communiqué, et pour lequel elle n'a pas hésité à prendre des risques.

«Pour la première fois dans un clip, j’ai eu envie d’être dehors, de tracer la route, le vent dans les cheveux et d’oser une ode à la liberté, parce que cet amour-là, c’est pour toujours, celui des grandes traversées, des paysages intérieurs à vitesse grand V», poursuit l'artiste. Et d’ajouter que «pour ce clip, j’ai eu envie qu’on sente très simplement les émotions que je vis sur la route, en concert».

Un tournage à haut risque

Des émotions, Juliette en a également vécues durant le tournage. Alors que pour l’occasion, elle explique avoir «ressorti ses vieux rollers du placard», l'artiste n'a pas ménagé sa peine et ce clip lui a semble-t-il donné du fil à retordre.

Il a donné lieu à des heures d’entraînement et à de belles cascades, que Juliette Armanet n’a pas manqué de partager sur ses réseaux, dévoilant notamment un best of de ses sessions de préparation et de ses chutes. «Armanet Roller Academy- Chuter, se relever, rider, recommencer- Voilà quelques semaines maintenant que je m’entraîne vaillamment…» postait, il y a trois jours, l’interprète de «L’amour en solitaire». Jouant le jeu jusqu’au bout, elle s'est d'ailleurs mise en scène, déposant le clip en personne et en roller, avant de s’offrir un dernier gadin.

Le résultat en valait la peine. Dans ce premier clip tourné hors studio, Juliette Armanet fait des merveilles et impressionne par ses prouesses techniques.