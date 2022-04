Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden réunis dans un même groupe

Des membres des trois groupes iconiques de Seattle se sont réunis à la surprise générale et ont dévoilé un album surprise éponyme : 3rd Secret.

Les fans de Nirvana, Pearl Jam ou Soundgarden vont être ravis. En effet, les trois groupes mythiques du grunge de Seattle se sont réunis dans un seul et même groupe.

On y retrouve plus précisément le bassiste de Nirvana Krist Novoselic, le batteur de Pearl Jam et de Soundgarden Matt Cameron ainsi que le guitariste de ce dernier Kim Thayil. Deux chanteuses les accompagnent : Jillian Raye et Jennifer Johnson.

Un album de onze titres dévoilé

Sans aucune annonce préalable, le groupe nommé 3rd Secret a dévoilé un album de onze titres. Intitulé du même nom que le groupe, on y retrouve un mélange d’influences et de sonorités, comme le décrit Konbini : «des saveurs classiques du grunge et du rock alternatif aux notes de folk décontracté et d’indie rock, des mélodies du blues à rythmique hard rock».

Un concert secret a été organisé au Musée de la culture pop de Seattle, pour lancer ce premier album en toute discrétion. Pour cette production, les artistes ont été accompagnés par le collaborateur de longue date de Nirvana et Soundgarden Jack Endino.

L’album, qui a été enregistré en trois sessions, n’est pas encore disponible à l’achat, excepté sur Amazon. Aucune date n’a été annoncée par le groupe pour une potentielle sortie en format physique.

Le groupe a néanmoins précisé sur son site : «L'album n'est toujours pas sur Apple Music. Nous vous demandons d'être patients car l'album a été téléchargé samedi soir et a besoin de temps pour arriver sur les plates-formes de streaming. Nous vous recommandons d'écouter sur YouTube ‘I Choose Me’, pour cette chanson mais aussi pour les autres titres de l'album, jusqu'à ce que votre service préféré vous rattrape» Suspense.