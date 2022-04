Stories, le nouveau spectacle immanquable de la RB Dance Company

Jusqu'au 30 avril, la RB Dance Company présentera Stories au Théâtre 13e Art à Paris. Un spectacle alliant claquettes et jazz urbain avec brio.

Toute première création originale de la RB Dance Company, Stories est un spectacle entièrement dansé et narratif conçu par le producteur Romain Rachline Borgeaud. Ce dernier est d’ailleurs également metteur en scène, chorégraphe et compositeur du spectacle. Le récit est simple, et «retrace l'histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste».

Une scénographie mobile

Dix artistes interprètent les différents protagonistes dans une succession de tableaux «mêlant à la fois claquettes et jazz urbain». Ainsi, le spectacle «allie tradition et modernité en mélangeant les genres pour donner aux claquettes une impulsion nouvelle». La scénographie occupe une place primordiale, et évolue au fur et à mesure que l’intrigue se dévoile.

Federica Mugnai et Romain Rachline Borgeaud ont imaginé des «structures sous la forme de modules mobiles et interchangeables (escaliers, tours, tables balcons...)» et «créé une succession de tableaux représentant tour à tour un plateau de cinéma, un hall d’hôtel, un cercle de jeux ou encore un train». Un spectacle qui donne envie de danser.



Stories, en tournée dans toute la France et au théâtre Le 13e Art à Paris du 14 au 30 avril 2022.