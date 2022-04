La Chronique des Bridgerton : Pourquoi le mariage de Kate et Anthony n'est-il pas montré ?

Au grand dam des spectateurs, dans la saison 2 de la série romantique «La Chronique de Bridgerton», le mariage d’Anthony, l'aîné de la famille, et Kate Sharma, n’a pas été montré.

Mais pourquoi cette scène clé et tant attendue, pourtant bien présente dans les livres de Julia Quinn, manque-t-elle à l’appel ?

Tout d’abord parce qu’un mariage est déjà organisé, celui du vicomte (Jonathan Bailey) et de l’incomparable de la saison, Edwina Sharma (Charithra Chandran), la sœur de Kate, jouée par Simone Ashley. Même si celui-ci ne se déroule pas comme prévu, la cérémonie, supervisée par la reine Charlotte, est grandiose.

«On ne pouvait pas en faire un autre après le premier»

Il aurait donc fallu mettre la barre aussi, voire plus, haut pour le duo phare de la série, qui se déroule durant la Régence anglaise. «Deux mariages qui auraient été spectaculaires… On ne pouvait pas en faire un autre après le premier», a expliqué la réalisatrice Cheryl Dunye. «On s’est dit : ‘On ne veut pas que l’autre mariage ait l’air ridicule.», a-t-elle ajouté.

De son côté, le producteur américain Chris Van Dusen a déclaré lors d’une interview accordée au média «TVLine», que l’équipe s’était demandée «comment le mariage de Kate et Anthony allait être comparé», rappelant lui aussi que «la reine a déjà parrainé le mariage d’Edwina et Anthony, et qu’elle n’allait pas le faire deux fois».

le lien entre Kate et Edwina

Par ailleurs, il y a aussi «le lien entre Kate et Edwina. Son histoire d'amour fraternelle avec Kate était tout aussi importante que l'histoire d'amour principale entre Anthony et Kate», a poursuivi Chris Van Dusen.

Donc «on a fait un saut dans le temps pour les voir heureux et mariés». Il précise néanmoins que, même si leur mariage n’est pas montré de manière concrète, il est suggéré lorsque Anthony et Kate se retrouvent seuls dans l’église et échangent leur premier baiser. «Ce moment, a-t-il confié, symbolise leur mariage».