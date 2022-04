La chronique des Bridgerton : Anthony et Kate seront de retour dans la saison 3

Que les fans se rassurent, Anthony Bridgerton et Kate Charma, campés respectivement par Jonathan Bailey et Simone Ashley, seront bien de retour dans la saison 3 de la série à succès «La chronique des Bridgerton».

Alors que Regé-Jean Page, alias le Duc de Hastings, époux de Daphné (Phoebe Dynevor), avait annoncé qu’il ne participerait pas à la deuxième saison, au grand dam des spectateurs, le nouveau couple phare de la série Netflix a confirmé sa présence dans les prochains épisodes de la saga romantique.

«Nous allons revenir ! Ce n'est que le début pour Kate et Anthony», a affirmé l’actrice Simone Ashley auprès de Deadline. Dans la saison 2, «il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre Kate et Anthony, (…) et ils se sont trouvés à la fin. Ça ne fait que commencer», a ajouté la star de la saison 2, disponible sur la plate-forme depuis le 25 mars dernier.

Jonathan Bailey, qui incarne l’aîné des fils Bridgerton, le chef de famille, compte lui-aussi poursuivre l’aventure. «Je serai là si on a besoin de moi et puis, il n'y a pas moyen que je manque un mariage», a déclaré à The Wrap le comédien, avant d’évoquer la probable naissance d’un bébé.

Pour l’heure, on ignore quel personnage sera au cœur de la saison 3 de la série inspirée des livres écrits par Julia Quinn.