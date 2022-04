Nouvelle édition du festival international du film d'aventure et découverte de Val d'Isère

Pour sa 25e édition, le Festival International du film aventure & découverte retrouve son public après deux années marquées par la crise sanitaire.

Il se déroule du 19 au 22 avril à Val d’Isère. Au total, onze films de la sélection officielle seront présentés en présence des réalisateurs.

On pourra notamment se plonger dans les paysages magnifiques de la Namibie avec The Long Walk de Pierre Stine ou encore frissoner devant le ballet d'acrobates au sommet de l’Oberland Suisse avec Out of the blue de Davina Beyloos Montaz-Rosset et Sébastien Montaz-Rosset.

C'est l'aventurier Sylvain Tesson qui animera les soirées. Le jury, présidé cette année par le physicien & philosophe des sciences Etienne Klein, décernera le Prix de l’Aigle d’Or pour la soirée de clôture du festival.

Et pour son anniversaire spécial, le Festival propose un programme «off» des plus mémorables avec des expositions, animations, rencontres et projections inédites, dans un décor qui, à son tour, appelle à l’aventure : les sommets de Val d’Isère.

Le festival est gratuit avec options de places VIP réservées : 15€ pour 3 films ou Passeport 4 soirées : 50€. A noter : cette année certains films de la sélection officielle seront disponibles depuis chez soi via le site web du Festival.

Festival International du film aventure & découverte, du 19 au 22 avril, Centre de congrès et du Cinéma de Val d'Isère.