Paris : un pique-nique géant bientôt organisé sur les Champs-Élysées

Un pique-nique géant sera organisé le 26 mai prochain à Paris sur l'avenue des Champs-Élysées. Près de 4.000 personnes sont attendues pour cet événement mêlant convivialité et art de vivre.

Une nappe géante étendue sur la plus belle avenue du monde. Le comité des Champs-Élysées, en partenariat avec LG Electronics, va organiser un pique-nique géant sur l'avenue des Champs-Élysées le 26 mai prochain.

Près de 4.000 personnes sont attendues dans le cœur de la capitale, pour prendre part à cet événement convivial.

Pour l'occasion, les organisateurs ont vu les choses en grand. Étendue sur l'avenue des Champs-Élysées, de l'Arc de triomphe (8e arrondissement) au croisement de l'avenue George V, une nappe aux carreaux blancs et rouges de plus de 4.200 mètres carrés accueillera petits et grands.

6 personnes par carreau

Neuf cuisines éphémères seront déployées afin de concocter les paniers repas, et plusieurs animations rythmeront la journée qui pourrait s'annoncer mémorable. En effet, les organisateurs espèrent ainsi proposer aux visiteurs le plus grand pique-nique de l'année. L'an dernier, l'avenue avait déjà accueillie une dictée géante, avec plus de 5.000 participants.

Tout au long de cette nappe de 216 mètres, 6 participants seront installés par carreau de 9 m2. Avec deux menus proposés dans chaque panier repas, le partage sera le maître mot de dimanche également marqué par la Fête des mères.

Dans le courant de l'après-midi, des coussins seront proposés aux gourmands désireux de profiter d'une digestion confortable, face à l'Arc de Triomphe.

Pour participer à ce pique-nique, les curieux devront s’inscrire sur la plate-forme ouverte par la Ville de Paris, avant un tirage au sort.