La maison TAJAN récolte à Paris plus de 650.000 euros aux enchères au profit de l’Ukraine

La maison de vente française TAJAN s'est mobilisée pour venir en aide au peuple ukrainien. Basée dans le 8e arrondissement de Paris, elle organisait jeudi 21 avril, «Art for Ukraine», une vente aux enchères inédite au profit du pays en guerre.

Au total, 66 lots (tableaux, sculptures, design...) signés de grands noms de la scène artistique internationale étaient proposés à la vente.

Les enchères ont été couronnées de succès, avec un total de 660.000 euros récoltés, qui seront reversés à trois associations : La Croix Rouge Internationale (CIRC), l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et l'Aide médicale et caritative France Ukraine (AMCFU).

Parmi les artistes proposés, on pouvait trouver le peintre franco-algérien Djamel Tatah, l’Américaine Sheila Hicks, ou encore la plasticienne Annette Messager et le peintre et graveur français Marc Desgrandchamps.

©Djamel Tatah/Tajan dr

les fonds récoltés reversés à des associations

Le designer Marcel Wanders s’est également engagé pour la bonne cause et proposait son œuvre en corde crochetée de résine et d’or «Bon Bon», tout comme le peintre roumain Adrian Ghenie, le sculpteur américain Joel Shapir, ou encore Amy Sillman, connue pour ses œuvres abstraites. Les acheteurs ont aussi acquérir la toile «The Guest room», de Oana Farcas, et «Figure with mask», d’Adrian Ghenie.

©Marcel Wanders /Tajan dr

©Oana Farcas/Tajan dr

Cette vente aux enchères a été réalisée à l’initiative de Rodica Seward, Présidente de TAJAN. Citoyenne américaine, cette dernière a fui la Roumanie communiste et a aussi connu le statut de réfugié. Particulièrement affectée par le sort des populations d’Ukraine, elle a activé son réseau d’artistes pour répondre au plus vite à l’urgence de la situation.