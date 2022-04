Michel Bouquet : un vibrant hommage national lui a été rendu ce mercredi après-midi aux Invalides

Le monde de la culture s’est réuni en nombre lors de l’hommage national rendu à Michel Bouquet, ce mercredi en fin d’après-midi.

Dans la cour d’honneur des Invalides, l’immense talent de l’acteur, disparu le 13 avril dernier à l’âge de 96 ans, a été célébré une dernière fois avec émotion, en présence de son épouse - la comédienne Juliette Carré, avec qui il a régulièrement partagé la scène – de ses amis et du chef de l’Etat Emmanuel Macron, venu accompagné de son épouse Brigitte Macron.

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi ont pris la parole

Devant un portrait en noir et blanc de l’artiste, Fabrice Luchini, Muriel Robin, qui fut son élève au Conservatoire et Pierre Arditi, lui ont rendu de vibrants hommages. Dans son discours, Fabrice Luchini a évoqué «la plus belle rencontre de son existence». «Ta disparition va laisser un grand vide dans cette famille d’acteurs dont tu étais le représentant le plus singulier et étonnant», a-t-il poursuivi, avant de saluer «la courtoisie, la bienveillance, le génie et la drôlerie» de Michel Bouquet. Un artiste «au service des auteurs». «Ta voix est éternelle».

Muriel Robin, très émue, a célébré un homme qui «lui a sauvé la vie», «un repère dans la nuit». «Vous m’avez offert les portes d’un monde immense : le théâtre», a expliqué la comédienne. «Par vous, j’ai découvert les mots, leur poids, leur finesse. … J’ai toujours vu en vous un géant. Le roi se meurt, pas vous, pas toi», a-t-elle partagé.

Pierre Arditi, qui a lui partagé la scène avec l’artiste, a conclu son intervention avec émotion : «Michel Bouquet, tu es le théâtre et le théâtre ne meurt jamais».

De son côté, dans son éloge funèbre, le président Emmanuel Macron, est revenu sur la foisonnante carrière de Michel Bouquet, saluant un acteur qui «a fait vivre le théâtre européen du XXe siècle» avec «une abnégation d’artisan». « Les plus grands réalisateurs ont a jamais fixé son génie sur la pellicule. (…) Son visage et sa voix ont été le théâtre de tous nos sentiments. (…) Michel Bouquet n’avait besoin que d’être là pour captiver, plisser les lèvres pour effrayer, baisser les yeux pour émouvoir », a souligné le président.

Le monde de la culture est venu lui dire au revoir

Comédien adulé par ses pairs, plusieurs artistes ont fait le déplacement pour saluer la mémoire de ce «monstre sacré» du théâtre qui n’a eu de cesse de faire vivre les auteurs au fil de ses 75 ans de carrière, avec une passion intacte. Parmi eux, les comédiens Michel Boujenah, Mathilda May, Guillaume de Tonquédec, Kad Merad, Macha Méril ont assisté à la cérémonie, aux côtés des ministres Roselyne Bachelot, Franck Riester ou encore Eric Dupont-Moretti.

Un monstre sacré applaudi par l’assemblée à l’issue de cette cérémonie aussi touchante que pudique, à l’image de Michel Bouquet.

Décédé le 13 avril, à 96 ans, Michel Bouquet a marqué le théâtre et le cinéma. Comédien passionné, il a servi toute sa vie les grands auteurs, de Molière à Jean Anouilh en passant par Albert Camus, Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Harold Pinter. Lauréat de deux César dans les années 2000, il a tourné aux côtés des plus grands réalisateurs à l’instar de François Truffaut, Claude Chabrol, Michel Audiard ou encore Henri Verneuil.