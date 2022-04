L'acteur Andrew Garfield veut se «reposer» et met sa carrière en pause

Un besoin de souffler. L’acteur Andrew Garfield, nommé aux Oscars en mars dernier pour «Tick, Tick ... Boom!» a émis le souhait de faire une pause.

Alors que depuis un an, son agenda ne lui a laissé que peu de répit, l’acteur de 38 ans a besoin de «repos». A l’affiche de la série «Sur ordre de Dieu», dévoilée ce mercredi sur Hulu, sur grand écran en fin d’année dernière dans «Spider-Man: No Way Home» et «Tick, Tick ... Boom!», qui lui a valu une nomination aux Oscars et le Golden Globe du meilleur acteur dans la catégorie film musical et comédie en janvier dernier, l’acteur semble avoir laissé des forces dans cette tournée des récompenses.

«reconsidérer ce que je veux faire ensuite»

Un rythme qui lui fait envisager de souffler «pendant un moment», comme il l’a raconté à Variety. «Je vais me reposer un peu», a expliqué l’acteur. «Je dois me recentrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite. (…) Parce que comme vous le savez, c'est une machine à laver, que cette saison des prix», a poursuivi le comédien, qui depuis ses débuts sur grand écran en 2007 aux côtés de Meryl Streep, Robert Redford et Tom Cruise dans «Lions et agneaux» de Robert Redford, multiplie les projets d’envergure.

«J'ai juste besoin d'être un peu ordinaire pendant un moment», a précisé Andrew Garfield, qui entre 2012 et 2021 a campé par trois fois Spider-man à l’écran. Après quinze ans de carrière, l’artiste nommé aux Baftas en 2011 pour «The social network» de David Fincher, puis aux Oscars et aux Golden Globes en 2017 avec «Tu ne tueras point» de Mel Gibson, semble donc vouloir se laisser le temps avant d’envisager l'avenir.