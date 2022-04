Avatar 2 : le titre dévoilé, une bande-annonce prochainement présentée

Enfin du nouveau pour «Avatar 2». Les premières images ont été dévoilées par Disney aux professionnels ce mercredi, lors du CinemaCon, qui se tient à Las Vegas. Officiellement baptisée «Avatar : The way of water», le long métrage de James Cameron «promet de repousser les limites».

Invités à chausser les lunettes 3 D, les participants du CinemaCon ont pu découvrir la première bande-annonce d’«Avatar : The way of water», quatorze ans après la sortie du premier volet. Un moment dont s’est réjouit le responsable de la distribution de Disney, Tony Chambers, qui a par ailleurs confirmé le titre de ce deuxième opus. «Je peux vous assurer que ça valait le coup d'attendre», a déclaré ce dernier.

La bande-annonce en mai dans les salles

Le public devra lui ronger son frein encore quelques jours, pour découvrir ces images. La bande-annonce sera dans un premier temps révélée exclusivement dans les cinémas à partir du 4 mai, en amont des projections de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness », en salle dès la semaine prochaine, a par ailleurs rapporté Deadline.

Elle sera ensuite mise en ligne une semaine plus tard, soit autour du 11 mai.

En salle en décembre

Après de multiples reports en raison de la crise sanitaire, la date de sortie a par ailleurs été confirmée. «Avatar : The way of water», sortira le 14 décembre en France, le 16 aux Etats-Unis. Il sera suivi de deux autres épisodes, comme l’avait déjà annoncé la production, qui est revenue en détail sur ce projet global.

«Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion», a souligné le producteur Jon Landau lors du Cinemacon. «Le voyage à travers les quatre créera une saga épique plus grande» a -t-il poursuivi.

James Cameron promet de «dépasser les limites»

Le réalisateur oscarisé James Cameron est de son côté intervenu depuis la Nouvelle-Zélande, où il finalise ce long métrage tant attendu, expliquant travailler «dur pour mettre la touche finale au film», comme le note Deadline. Le réalisateur promet de repousser «encore plus loin les limites», évoquant «une fréquence d'images élevée, une résolution 3D plus élevée et une plus grande réalité dans nos effets visuels».

«Je voulais que notre retour à Pandora soit quelque chose de vraiment spécial. (…) Je pense que nous avons réussi», a conclu le réalisateur de 67 ans. De quoi faire trépigner encore un peu plus les spectateurs avant de retrouver la planète Pandora.