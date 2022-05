Arcade Fire : cinq titres à réécouter avant la sortie du nouvel album «We»

Cinq ans après leur dernier album studio, le groupe canadien est de retour avec un sixième opus, «We». Avant de le découvrir ce vendredi 6 mai, retour sur cinq de leurs titres emblématiques.

Rebellion ( Lies ) (2005)

Extrait du tout premier album studio du groupe, «Funeral», le titre «Rebellion (Lies)» rappelle les premières sorties du groupe. En France, le morceau a notamment été utilisé comme musique de lancement des meetings de François Bayrou durant l’élection présidentielle de 2012.

En 2019, le groupe a sorti une version remasterisée du clip officiel. On y voit les musiciens jouer le titre dans les rues et maisons, dans une déambulation énergique entraînant de plus en plus de personnes dans leur sillage.

The Suburbs (2010)

Le titre, issu de l’album du même nom, évoque le quotidien dans les banlieues résidentielles américaines. Ce troisième album studio, sorti en 2010 et dédié à cette thématique de manière générale, avait eu un accueil très positif de la part de la critique.

Il s’était hissé à la première place de nombreux classements (au Canada, aux USA ou encore au Royaume-Uni), et a reçu de nombreux prix, dont le Grammy Award du meilleur album, le Brit Award du meilleur album international ou encore le prix Juno du meilleur album. Dans le clip, on suit un groupe d’adolescents dans leurs errances du quotidien et leurs stratégies pour échapper à l’ennui. Entre jeux, premiers émois et violence.

Joan of Arc (2013)

Hommage à Jeanne d’Arc, comme son nom l’indique, le titre «Joan of Arc» est extrait de l’album «Reflektor». Évoquant le morceau auprès de NMPE, Win Butler avait déclaré : «’Joan Of Arc' est la chose la plus médiévale que nous ayons faite, avec des harmonies étranges. C'est toujours un mélange étrange avec notre groupe.»

Si aucun clip officiel n’a été réalisé pour accompagner le morceau, les envolées du titre suffisent à nous entraîner dans l’épopée racontée.

Afterlife (2013)

Les fans de vidéo ne pourront pas passer à côté du clip d’«Afterlife», sorti en 2013. Le titre est plus précisément le single du quatrième album studio du groupe, «Reflektor». Au-delà du clip officiel, réalisé par Emily Kai Bock et dépeignant une famille latino à Los Angeles, rêvant de leur mère disparue, une vidéo a été réalisée en direct lors des YouTube Music Awards.

Dans cette dernière, réalisée par Spike Jonze en novembre 2013, on découvre un couple dans un appartement, une forêt enchantée, une danse folle ou encore un groupe jouant live, comme le rapporte Le Temps. La vidéo a été tournée sans interruption, grâce à plusieurs caméras.

Everything Now (2017)

Sorti plus récemment, en 2017, le titre «Everything Now» est issu du cinquième album studio du groupe. La promotion du morceau, dévoilé en premier single, a été pour le moins originale.

En effet, le 31 mai 2017, le groupe a vendu le titre sur vinyle au stand de marchandises du festival Privamera Sound, où ils étaient en tête d’affiche. Le jour d’après, ils ont dévoilé le clip, tourné en Californie. Le morceau, particulièrement entraînant, en a depuis fait danser plus d’un.