Iggy Pop : un documentaire sur sa vie sortira le 16 mai

Le 16 mai prochain, un documentaire dédié à la rock star Iggy Pop sera dévoilé. Voici ce que l’on sait déjà.

De nombreuses stars ont désormais le droit à un documentaire dédié à leur vie. Le 16 mai prochain, c’est Iggy Pop qui se verra consacré dans une production vidéo. À l’origine de cette initiative : la réalisatrice Sophie Blondy, qui avait fait jouer l’artiste pour son «Étoile du jour», comme le rapporte Paris Match. Depuis, une amitié s’est liée.

Une rock star assagie

On y découvre des séquences de vie dans sa maison de Miami, des interviews intimes où il revient sur son parcours rocambolesque ou encore des témoignages de ses proches ou de grandes stars de la pop culture. Le casting du documentaire est d’ailleurs particulièrement riche : Debbie Harry, Nick Kent, Johnny Depp …

«C’est une plongée dans son univers, c’est donc étrange et plein de clochards d’argent qui roulent en Rolls-Royce !» commente Victor Robert, le producteur de «Tell Me Iggy», pour nos confrères. Au-delà de participer au documentaire, c’est Iggy Pop lui-même qui a donné cette liste d’invités.

Au fil du film, on découvre le portrait du rockeur, désormais assagi par le temps. «Il a fui les tentations en partant à Miami. Il mange des crevettes, boit du thé vert et fait de la méditation», décrit le producteur. Néanmoins, si l’artiste est plus calme, il continue de parcourir les scènes du monde entier pour des concerts endiablés.

S’il ne souhaitait pas faire «bilan» au départ, la rock star de 75 ans a finalement abordé le sujet. «Le problème de la vie, c’est qu’elle doit s’arrêter (…) Je crois que quand tout sera fini, j’aimerais devenir un fantôme», a-t-il notamment confessé.



«Tell Me Iggy», dès le 16 mai sur MyCanal.