«Stranger in my own skin» : le documentaire sur la descente aux enfers de Pete Doherty bientôt diffusé sur Canal+

Tout au long de sa carrière, Pete Doherty a défrayé la chronique. Pendant dix ans, le rockeur britannique a été filmé dans son intimité, résultant d'un documentaire sur sa vie qui sera diffusé le 19 février sur Canal+ Docs.

Des images inédites. Pete Doherty ne s'est jamais caché d'avoir été addict à la drogue. Pendant dix ans, le rockeur britannique a été filmé dans son intimité par Katia de Vidas, qui est par la suite devenue sa femme. Avec plus de 200 heures d'images, Katia de Vidas a réalisé un documentaire de 90 minutes appelé «Stranger in my own skin» («Étranger dans ma propre peau» en français, ndlr). Il sera diffusé le 19 février sur Canal+ Docs. Un film sur la vie tumultueuse de l'artiste avec un focus tout particulier sur sa descente aux enfers liée à son addiction pour la drogue.

«Pour moi, c'est plus que ça, ça parle de créativité, d'une enfance stricte, du poids du succès, mais, oui, inévitablement de l'addiction, pour que plus de gens comprennent», a expliqué la réalisatrice et musicienne. «Si tu montres le meilleur, il faut montrer le pire», ajoute Katia de Vidas.

filmé seringue à la main

Dans «Stranger in my own skin», Pete Doherty est transparent sur sa prise de drogue. C'est même lui qui a demandé à la réalisatrice de le filmer lorsqu'il s'apprêtait à se shooter : «Je me shootais depuis 7 ou 8 ans et, comme tous le junkies, à force, on perd ses veines, elles sont détruites, et, ce jour-là, j'en avais trouvé une», explique le musicien anglais.

Le documentaire se termine avec une cure de désintoxication en Thaïlande, étape décisive vers la délivrance : «À Paris et Londres, on trouve trop de drogues en claquant des doigts. Là, je ne me suis enfui qu'une nuit à Bangkok, le reste du temps, ils étaient durs et veillaient sur moi, ils savaient que je pouvais promouvoir leur centre», raconte-t-il tout fier de montrer ses veines réapparues sur ses avant-bras, signe de sa rédemption.

Aujourd'hui, Pete Doherty et sa femme vivent du côté d'Etretat, dans le nord-ouest de la France, et travaillent sur un projet de fiction.