Pete Doherty : le chanteur britannique sort un nouvel album avec son groupe The Libertines

Le guitariste et chanteur britannique Pete Doherty vient de sortir avec son groupe un nouvel album intitulé «All Quiet of the Eastern Esplanade». C'est leur quatrième disque, près de dix ans après le précédent, sorti en 2015.

On n'arrête plus Pete Doherty. Installé à Étretat depuis 2020 avec sa femme, Katia De Vidas, et leur enfant, l'ancien bad boy du rock britannique retrouve un second souffle artistique. Le 15 février dernier, celui qui a longtemps été réduit au statut «d'ex de Kate Moss» et qui a combattu son addiction à l'héroïne, a sorti ses mémoires.

Dans «Un garçon charmant», aux éditions du Cherche midi, le chanteur revient sur les hauts et les bas de sa vie mouvementée. Le documentaire «Stranger in my own skin», sorti le 19 février dernier sur Canal+ Docs, revient sur sa cure de désintoxication. Et Pete Doherty continue sa renaissance puisqu'il vient de sortir un nouvel album.

The libertines de retour

Plus précisément, c'est avec The Libertines qu'il est reparti en studio. Près de dix ans après leur dernier album, Pete Doherty et son meilleur ami, Carl Barât, ont rebranché les guitares. En résulte un album résolument rock, comme une référence à leurs débuts dans les années 2000. Avec succès. Sorti en single il y a deux mois, la chanson «Shiver», en hommage à la défunte reine d'Angleterre Elizabeth II, cumule déjà plus de 250.000 vues sur Youtube.

Une tournée va faire suite à cet album. Pete Doherty et The Libertines se rendront dans des festivals en France cet été, avant de sillonner les routes du Royaume-Uni jusqu'à la fin de l'année 2024.