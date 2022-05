Céline Dion, les nouvelles dates de sa tournée dévoilées

Après l’annonce fin avril du report de la tournée européenne de Céline Dion, qui devait passer par Paris en septembre prochain, son équipe a dévoilé les nouvelles dates parisiennes de son «Courage World Tour».

«Les nouvelles dates pour les spectacles reportés à Paris sont maintenant annoncées», a posté sur Twitter ce mardi l’équipe de la star, indiquant précisément que l’interprète d’«All by myself» investirait Paris La Defense Arena les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre 2023.

‼️Les nouvelles dates pour les spectacles reportés à Paris sont maintenant annoncées ! - Team Céline





‼️New dates for the postponed shows in



Alors que cette tournée avait été interrompue en 2020, en raison de la crise sanitaire, puis reportée à la suite des problèmes de santé que rencontre la chanteuse québécoise, les billets achetés en 2020, 2021 et 2022 seront valables pour cette série de nouvelles dates, précise par ailleurs la Defense Arena sur son site.

Céline Dion a encore besoin de repos

Pour mémoire, vendredi 29 avril, la star avait annoncé très émue l’annulation de sa tournée européenne, expliquant ne pas être totalement rétablie. Visiblement attristée par ce nouveau report, elle avait expliqué dans une vidéo «être désolée de repousser les spectacles une fois de plus», précisant «la première fois c’était à cause de la pandémie, et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter la tournée européenne». «La bonne nouvelle, c’est que je me sens quand même un peu mieux, mais c’est sûr que cela ne va pas assez vite», poursuivait la star se disant frustrée.

Tenant à donner des détails sur son état, Céline Dion avait ajouté «mes médecins me suivent et je prends des traitements, mais il m’arrive encore d’avoir des spasmes musculaires. Ma récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais».

Une situation qui l’empêche encore de retrouver son public, d’autant que la star connue pour ses shows spectaculaires estime devoir «être en pleine forme, en pleine santé pour donner 100 % d’(elle-même) sur la scène car c’est ça que vous méritez».

Depuis l’annonce de ses problèmes de santé en octobre 2021, l’artiste de 54 ans a annulé tous ses concerts, a commencé par sa résidence à Las Vegas qui devait débuter en novembre 2021, puis sa tournée nord-américaine, qui devait démarrer en mars dernier.