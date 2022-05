Céline Dion : la chanteuse apparaît très fatiguée sur une photo de famille publiée pour la fête des mères

Ce dimanche 8 mai, jour de la fête des mères outre-Atlantique, Céline Dion a mis en ligne une photo d’elle entourée de ses trois fils. Un cliché sur lequel la star, qui a récemment dû de nouveau retarder sa tournée pour raisons de santé, apparaît très fatiguée.

«En cette fête des Mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants.», a écrit en légende la chanteuse, heureuse de passer cette journée auprès de ses trois fils, René-Charles, Nelson et Eddy.

Céline Dion a ensuite dit avoir «une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants». «Et je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale», a-t-elle ajouté, avant de conclure : «Nous prions pour qu'elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde».

Une santé encore fragile

Le vendredi 29 avril dernier, l’interprète de «My Heart Will Go On» avait, au bord des larmes, annoncé devoir une nouvelle fois reporter tous les concerts de sa tournée «Courage World Tour» en Europe.

«Je me sens un peu mieux... mais il m'arrive encore d'avoir des spasmes», avait fait savoir la chanteuse québecoise. «Pour être sur scène, je dois être au top de ma forme. Pour être honnête, j'ai hâte, mais je ne suis pas encore tout à fait prête... Je fais de mon mieux pour revenir à 100% pour monter sur scène, parce que c'est ce que vous méritez», avait-elle confié avant de s’adresser ainsi à ses fans : «sachez que les nombreux messages d'amour et de support que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour tout cet amour».

La star canadienne, qui devait faire en 2021 son grand retour sur scène à Las Vegas avec son nouveau show Resorts World, avait tout stoppé net «pour raisons médicales». Ses proches avaient évoqué «des spasmes musculaires sévères» nécessitant «un long traitement médical et un régime alimentaire draconien».