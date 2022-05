Jazz : Avishai Cohen Trio de retour avec un nouvel album

Les fans de jazz vont être ravis. Ce vendredi 13 mai, Avishai Cohen Trio dévoilera son nouvel album, «Shifting Sands». Aperçu.

Depuis vingt-cinq ans, le chanteur et compositeur Avishai Cohen s’est imposé comme une figure du jazz contemporain. Albums, festivals du monde entier… Pas question néanmoins de s’arrêter là. Avec «Shifting Sands», son tout nouvel opus qui sortira le vendredi 13 mai, l’artiste prouve qu'il ne se repose pas sur ses lauriers.



Côté format, c’est un trio qui est à l’origine de cet album : Avishai Cohen – Roni Kaspi –Elchin Shirinov. S’il s’est essayé aux duos ou encore avec des orchestres, c’est au trio que le jazzman est toujours revenu. La configuration a néanmoins changé plusieurs fois.

En 2008, par exemple, Avishai Cohen a réalisé «Gently Disturbed» avec deux autres artistes, Mark Guiliana & Shai Maestro.

«Cette période était vraiment spéciale. Mais je pense honnêtement que j'ai maintenant un trio où ce genre de magie se produit à nouveau. Tout d'abord, l'Azerbaïdjanais Elchin Shirinov est un extraordinaire pianiste de plein droit. Il est très concentré et serein, et je suis sûr que cela se ressent. Ensuite, j'ai trouvé la batteuse Roni Kaspi. Elle n'a peut-être que 21 ans, mais c'est un talent exceptionnel et un esprit nouveau qui apporte sa forte personnalité», explique l’artiste dans un communiqué.

Pour Avishai Cohen, s’il a d’ailleurs autant progressé tout au long de sa carrière, c’est grâce aux musiciens. «J'ai une idée précise de ce que je veux, mais les musiciens ont une liberté totale. C'est cela, pour moi, le jazz moderne. C'est la forme de musique la plus démocratique, mais il faut être suffisamment investi et intelligent pour respecter ce que l'on reçoit», explique-t-il.

Le trio partira sur les routes de la tournée dès le 17 mai. Voici la liste complète :



17 Mai 2022 – La Cigale, Paris

28 Mai 2022 – Jazz sous les pommiers, Coutances (50) 10 Juin 2022 – Jazz Festival, Pic St Loup (34)

28 Juin 2022 – Festival de jazz, Ajaccio (20)

30 Juin 2022 – Archao Festival, Blainville-Crevon (76) 4 Juillet 2022 – Pavillon Grignan, Istres (13)

17 Juillet 2022 – Nice Jazz Festival, Nice (06)

27 Juillet 2022 – Cosmo Jazz Festival, Chamonix (74)

29 Juillet 2022 – Jazz à Marciac, Marciac (32)

10 Août 2022 – Les nuits du château de la motte, St Tropez (83)

29 Septembre 2022 – Carve Sevigne, Cesson Sévigné (35)

30 Septembre 2022 - Grand Théâtre, Aix en Provence (13)

8 Octobre 2022 – Cargo, Grenoble (38)

6 Décembre 2022 – Théâtre de St Quentin en Yvelines (78)

7 décembre 2022 – Le Pôle, théâtre de Gascogne, Mont de Marsan (40) 8 Décembre 2022 – Espace Carpeaux, Courbevoie (92)

9 Décembre 2022 – Opéra de Vichy (03)

10 Décembre 2022 – Chenove (21)