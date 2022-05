Fred Ward : l’acteur de Tremors est décédé à l’âge de 79 ans

L'acteur Fred Ward, qui a notamment joué dans «Tremors» en 1990 au côté de Kevin Bacon, est décédé à l'âge de 79 ans.

Un représentant de l’acteur a fait savoir à Variety qu'il était décédé le 8 mai, sans dévoiler la cause exacte de sa mort. Il a toutefois déclaré que la dernière volonté de l'acteur était que des hommages commémoratifs soient rendus au Centre d'encéphalopathie traumatique chronique de l'Université de Boston.

Son rôle dans le film «Tremors» était certainement le plus connu de sa filmographie, mais Fred Ward a remporté un Golden Globe en tant que membre du casting de «L’étoffe des héros» (1983) de Philip Kaufman qui le rappellera pour Henry & June (1990). Il avait joué dans de nombreux autres films tels «Short Cuts» (1993) et «The Player» (1992) de Robert Altman.

Tout au long de sa carrière, Fred Ward a aussi joué à la télévision dans des séries comme «True Detective» où il jouait le père du policier incarné par Colin Farrell, et «Urgences» dans laquelle il interprétait le père d’Abby (Maura Tierney).

Fred Ward was absurdly good. A professional in everything he did from TREMORS to THE PLAYER. He could even turn in a great performance is something as patently dumb as JOE DIRT. Totally underrated. https://t.co/gJClMkMtFG

— Robert Daniels (@812filmreviews) May 13, 2022