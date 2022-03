Mort de Jean-Louis Faure : la voix française de Bryan Cranston s’est éteinte

Jean-Louis Faure, acteur de doublage connu pour avoir notamment prêté sa voix à Bryan Cranston dans Malcolm et Breaking Bad, est mort ce week-end.

Donald Reignoux, qui a longtemps travaillé à ses côtés sur le doublage de la série Malcolm, a ce 27 mars annoncé la triste nouvelle sur Twitter.

«Il apportait une magie sur la voix de Bryan Cranston comme (très) peu arrivent à le faire», a-t-il écrit, avant d'ajouter : «J'admirais son travail sur Breaking Bad, qui restera l'une des plus belles VF… Et que dire de Malcolm ? Tu vas nous manquer, Jean-Louis Faure. Repose en paix.»

Cette fois, c’est malheureusement confirmé : le comédien Jean-Louis Faure nous a quittés.





Il était la voix française de Bryan Cranston depuis Malcolm ou encore de Jeffrey Wright. pic.twitter.com/nlZv1PcbXl — Doublage FR (@Vehefisme) March 27, 2022

Après un début de carrière sur les planches et au cinéma, Jean-Louis Faure s’était consacré au métier de doubleur. Sa voix était devenue emblématique du petit écran et de la pop culture en particulier grâce au succès des séries Malcolm (2000-2006) et Breaking Bad (2008-2013), dans lesquelles il prêtait sa voix aux personnages incarnés par Bryan Cranston.

Voix également de Jeffrey Wright (James Bond, Hunger Games...), Jean-Louis Faure avait aussi participé aux VF de séries telles que Les feux de l’amour, Ally McBeal, Monk, Dr House, Six Feet Under, Game of Thrones, The Good Wife, Arrow, Lucifer ou encore The Good Place. C’est aussi lui que l’on peut entendre dans certains jeux vidéo, dont Super Smash Bros.

Le doublage a été «un refuge financier mais aussi beaucoup de satisfaction personnelle», avait déclaré l’acteur en 2019 dans une interview pour Malcom France à voir ci-dessus, au cours de laquelle il avait notamment évoqué ses débuts dans le métier. «Il y a trente ans c’était une époque bénie, avec beaucoup de travail, notamment avec l'arrivée de la Cinq de Berlusconi, et il n’y avait pas beaucoup d’acteurs qui voulaient le faire (…) les directeurs artistiques avaient besoin de nouvelles voix. J’ai vite compris le système, et comme je ne me débrouillais pas trop mal, alors j’ai très vite travaillé. Et j’y ai pris très vite du plaisir», avait-il confié avec beaucoup d'humilité.

Sa disparition va laisser un grand vide dans le coeur des sérievores...