Festival de Cannes 2022 : voici les lauréats du TikTok Short Film Festival

Les quatre lauréats du TikTok Short Film Festival ont été dévoilés cet après-midi à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue en marge du festival de Cannes, lors d'une première édition marquée par la démission puis le retour du président du jury Rithy Panh.

«Après délibération, les membres du jury ont décidé de décerner ces prix à quatre créateurs, aux styles très différents, et qui incarnent toute la richesse de la communauté TikTok», a fait savoir dans un communiqué le réseau, devenu pour la première fois cette année partenaire officiel du festival de Cannes avec ce premier TikTok Short Film Festival.

Le Grand Prix a été remporté par deux créateurs ex-aequo, le Japonais Mabuta Motoki et le Slovène Matej Rimanic. Le prix du meilleur montage est revenu au Néo-zélandais Tim Hamilton et celui du meilleur script à la Française Claudia Cochet.

Grand Prix : Mabuta Motoki pour « Kitte Kitte iino ?»

Dans ce film de presque trois minutes, la limite pour concourir, Mabuta Motoki met à l'honneur le savoir-faire d'un jeune artisan japonais astucieux et soucieux de l'environnement.

Grand prix : Matej Rimanic pour «Love in plane»

Inspiré par l'univers de Charlie Chaplin, Matej Rimanic signe en un peu plus de deux minutes trente une histoire d'amour pleine d'humour.

Prix du montage : Tim Hamilton pour «Zero Gravity»

Avec «Zero gravity», Tim Hamilton mêle jeu vidéo et réalité et signe un montage qui se joue de la gravité.

Prix du script : Claudia Cochet pour «Princesse Moderne»

C'est un film militant que signe Claudia Cochet en dénonçant avec «Princesse Moderne» les violences faites aux femmes.

Une première édition mouvementée

Afin de marquer son partenariat avec le festival de Cannes, TikTok a lancé cette année le TikTok short film pour promouvoir la créativité, en invitant sa communauté et les cinéphiles à réaliser et à publier, entre le 15 mars et le 8 avril dernier, une création originale au format court, entre 30 secondes et 3 minutes, sur leur réseau. Les vidéos ont ensuite été départagées par un jury présidé par le réalisateur Rithy Panh et composé de plusieurs cinéastes - Angèle Diabang, Camille Ducellier, Basma Khalifa) – et d’un influenceur italien très populaire, Khaby Lame.

Mais hier, jeudi, Rithy Panh avait décidé de démissionner à la veille de la remise des prix évoquant un «désaccord persistant sur l’indépendance et la souveraineté du jury», avant de reprendre la présidence ce matin après avoir expliqué à l’AFP «TikTok a fait marche arrière et nous redonne notre souveraineté».

Le TikTok short film a quant à lui rencontré un véritable succès sur la plate-forme, son hashtag ayant cumulé 4,5 milliards de vues.