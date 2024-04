Ciné+ : le mois de mai se vivra au rythme d'une sublime programmation spéciale Cannes sur les chaînes du bouquet

Les chaînes Ciné+ et MyCanal dérouleront au fil du mois de mai le tapis rouge aux longs métrages qui ont marqué l’histoire du festival de Cannes, avec une programmation spéciale de plus de 50 films présentés ou récompensés lors du prestigieux événement.

Le meilleur du cinéma. En ce mois de mai marqué par le Festival de Cannes, Ciné+ et MyCanal proposeront une sélection de plus de cinquante films célébrés lors du prestigieux événement, si cher aux cinéphiles pour l'exigence de ses sélections.

Parmi la cinquantaine d’œuvres programmées pour avoir été présentées ou récompensées au Festival de Cannes, ces derniers auront notamment rendez-vous avec «Sans filtre», Palme d’Or 2022 (le 9 mai à 20h50 sur Ciné+Premier) ; «Les Nuits de Mashhad», Prix d’interprétation pour Zar Amir Ebrahimi en 2022 (le 11 mai sur Ciné+Frisson) ; «La leçon de piano», Palme d’Or 1993 (le 13 sur Ciné+émotion), ou encore «Les Huit Montagnes», Prix du Jury 2022 (le 21 sur Ciné+Club).

Le bouquet leur réserve également «Le Messager», Palme d’Or 1971 (le 22 sur Ciné+Classic) et «Les Bonnes Étoiles», Prix d’interprétation masculine 2022 pour Song Kang-ho (le 2é sur Ciné+Premier).

Les amoureux du 7e Art noteront également sur leurs tablettes les soirées spéciales telles que celles consacrées à Greta Gerwig – présidente du jury du festival de Cannes 2024 – avec, le 15 mai, «Hannah takes the Stairs», suivi de «Nights and weekends». Les fans de l’actrice et réalisatrice la (re)découvriront aussi sur MyCanal, où tous les films de la sélection et bien d’autres sont disponibles, dans «20th Century women», «Frances Ha» et «Eden».

Le président du jury Queer Palm 2024, Lukas Dhont et son film «Close» sorti en 2022, mais aussi Akira Kurosawa (le 17), Kieslowski et sa trilogie (le 18) ou encore Felix Von Groeningen (le 21) seront aussi à l’honneur.

Il ne faudra pas non plus manquer deux absolument magiques «Nuits des Palmes». La première le 19 avec «Papa est en voyage d’affaires», suivi de «Yiyi», «Sans filtre», et «Le Vent se lève», de Ken Loach.

La seconde le 22, avec «Le Messager», «If …», «Chronique des années de braises», «La Porte de l’enfer», et le classique de Lelouch de 1966 «Un homme et une femme».