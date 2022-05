Festival de Deauville 2022 : Arnaud Desplechin présidera le jury de la 48e édition

Le réalisateur français Arnaud Desplechin sera le président du jury pour la 48e édition du Festival de Deauville.

Le Festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 2 au 11 septembre prochain. Et c'est Arnaud Desplechin qui présidera cette 48e édition, ont annoncé les organisateurs sur Twitter. Le réalisateur succède ainsi à l’actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg.

«Arnaud Desplechin sera le président du jury de #Deauville2022 ! Nous attendions avec impatience qu'il soit disponible pour porter ce regard si singulier sur le cinéma américain», a écrit le festival.

Le cinéaste, à qui l'on doit notamment «Un conte de Noël» et «Roubaix, une lumière», est actuellement en compétition au Festival de Cannes avec «Frère et soeur», un drame mettant en scène la haine intense d’une sœur pour son frère, deux personnages incarnés par Marion Cotillard et Melvil Poupaud.