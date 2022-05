Art : une exposition de peinture à ne pas rater s’invite au Douze.Paris

L’artiste-peintre et régisseur général Jean-Philippe Harant expose ses œuvres au Douze.Paris jusqu’au 5 juin prochain.

Niché au cœur du 12e arrondissement parisien, le Douze.Paris accueille les peintures de Jean-Philippe Harant. «Il y a dix ans, je faisais des expositions d'impression, avec beaucoup de travail sur ordinateur imprimé sur toile. Il y a trois ans j'en ai eu marre d'être derrière ces écrans, donc je me suis mis à peindre», explique l’artiste et régisseur.



Après s’être inspiré d’œuvres qui lui tenaient à cœur, Jean-Philippe Harant a évolué vers d’autres styles et d’autres méthodes. «Je travaille avec tout ce que je trouve : du bois, des éponges, de l'acrylique... Au début je me suis mis à la peinture avec les techniques graphiques que je connaissais pour m'habituer au pinceau, puis petit-à-petit j'ai eu envie d'essayer d'autres techniques. Je me suis amusé», détaille-t-il.



Au total, 65 œuvres de l’artiste et régisseur sont sur les murs de ce lieu original. «Au rez-de-chaussée vous pouvez acheter des produits régionaux, puis prendre l'apéro ou dîner au premier étage, à côté de l’exposition. C'est une grande chance puisque j'ai 65 tableaux (rires). Je ne savais plus où les mettre chez moi, j'en fais un ou deux par semaine», ajoute Jean-Philippe Harant.



L’exposition présente l’évolution des productions du peintre. «C'est pour ça que je l'ai appelée ‘parcours’, comme ça on voit toutes les périodes.» Désormais en possession d’une maison de campagne, l’artiste a passé la vitesse supérieure. «J'ai commencé par des petits formats, des moyens, puis je commence à faire des grands formats», conclut-il.

«Parcours de peinture». Du 23 mai au 5 juin au Douze.Paris, 2 passage Emma Calvé. 75012 Paris.