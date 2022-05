Barbie dévoile un premier modèle de poupée transgenre

L’actrice américaine Laverne Cox a inspiré à la marque Barbie un premier modèle de poupée transgenre.

La célèbre marque de poupées Barbie s’est engagée depuis plusieurs années déjà à commercialiser des modèles plus représentatifs de la société, comme le rappelle Le Parisien. Une Barbie en chaise roulante, une avec une prothèse de jambe, ou encore une sans cheveux ont d’ores et déjà été mises en vente. C’est l’actrice américaine Laverne Cox, star de la série «Orange is the new black», qui a cette fois-ci inspiré le modèle de la première poupée transgenre.

Laverne Cox makes history as she becomes the first trans Barbie doll. The doll will be apart of Mattel’s Tribute Collection which honors trailblazing women. pic.twitter.com/IK2URMMf8A

