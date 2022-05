Vidéo : les sorties à ne pas rater avant l'été

Le cinéma se vit de plus en plus à la maison. Avant l'été, une avalanche de (très) grands classiques ou de nouveautés déferle, pour notre plus grand plaisir, en haute définition.

Chantons sous la pluie

Un coffret fou pour un classique inaltérable. Cette édition 4K débarque avec un tout nouvel étalonnage des couleurs, compatible HDR, accompagnée d'une armée de bonus à faire pâlir les blockbusters les plus récents. Une très belle initiative - méritée - pour le film de 1952, tourné en 35 mm, qui conserve tout son charme, sept décennies après sa sortie.

Chantons sous la pluie, de Stanley Donen et Gene Kelly, éd. Warner Bros, 39,99 €

Red Rocket

Le cinéma indépendant américain accouche régulièrement de pépites. Parmi elles, Red Rocket brille d'un éclat particulier. Ce film met brillamment en scène l'incroyable Simon Rex dans un rôle qui sent bon la mise en abyme. Rex, ex-acteur porno, incarne en effet un ex-acteur porno qui revient dans sa petite ville du Texas, où il est confronté à ses échecs et au regard peu tendre de ses contemporains. Magnifiquement joué et mis en scène, le film a récolté de nombreuses récompenses méritées, dont le prix du Jury au Festival de Deauville 2021, ainsi que le Prix de la Critique Internationale.

Red Rocket, de Sean S. Baker, éd. Le Pacte, 19,99 €

Où est Anne Frank !

Comment raconter l'histoire d'Anne Frank, en 2021 ? C'est en la modernisant et en la rendant plus universelle encore que le réalisateur Ari Folman a relevé le défi. Dans «Où est Anne Frank !», un film d'animation présenté à Cannes l'an dernier, les personnages réels ou fantasmés se rencontrent, confrontent leurs points de vue, dans un ballet visuellement très réussi. Mais l'émotion reste vive face au destin brisé de cette adolescente devenue, bien malgré elle, un symbole.

Où est Anne Frank !, d'Ari Folman, éd. Le Pacte, 19,99 €

le trio Patrice Leconte

Des personnages attachants, un sens aigu de la mise en scène… Depuis plus de quarante ans, Patrice Leconte mène une solide carrière dans le cinéma français. Rimini Editions profite du printemps pour proposer trois films du réalisateur, pas forcément ses plus connus, mais qui méritent qu'on sy attarde. «Les Grands ducs» est par exemple un formidable numéro d'acteurs, réunissant Marielle, Rochefort et Noiret. «Le mari de la coiffeuse» est quant à lui un petit bijou intimiste, porté par un Jean Rochefort de gala.

Trois films de Patrice Leconte, Rimini Editions, 19,99 € le film

Matrix Resurrections

Pas très bien reçu au cinéma, «Matrix Resurrections» mérite un second visionnage, bien au chaud dans son canapé.

Steelbook Matrix Resurrections, de Lana Wachowski, éd. Warner, 29,99 €

Les crocs du diable

Adoubé par Quentin Tarantino lui-même, le réalisateur Antonio Isasi livre un récit nerveux et déroutant avec «Les crocs du diable». Dans ce «survival», le héros est un mathématicien qui tente de fuir une prison à ciel ouvert. Poursuivi sans relâche par un gardien zélé, il doit surtout faire face à son chien, un terrifiant berger allemand prêt à tout pour le retrouver.

Les crocs du diable, d'Antonio Isasi, éd. Carlotta, 20 €

Panique, année zéro

Une plongée inquiétante dans le cinéma post-apo des années 1960. «Panique, année zéro» raconte le road trip angoissant d'une famille juste après une explosion nucléaire. Alors que les remparts moraux cèdent les uns après les autres, la famille tente de comprendre, et de s'en sortir. Une œuvre inédite en vidéo en France, entièrement restaurée par MGM, Evidemment, ce long-métrage doit être replacé dans un contexte spécifique. Réalisé en 1962, il est sorti sur les écrans en pleine Guerre froide quelques mois avant la crise des missiles à Cuba, qui a fait trembler la planète entière.

Panique, année zéro, de Ray Milland, Rimini Editions, 24,99 €