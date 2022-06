Fary annonce les premières dates de son nouveau spectacle

L’humoriste Fary va faire son retour sur scène dans un nouveau spectacle intitulé «Aime-moi si tu peux». Un troisième stand-up dont il donnera les trois premières représentations du 17 au 19 novembre prochain, au Dôme de Paris, avant de revenir en 2023.

Quatre ans après avoir dévoilé son second spectacle «Hexagone», Fary s’apprête à présenter son nouveau one man. L’humoriste, qui fin mai dernier annonçait son retour pour 2023 sur les réseaux avec «Aime-moi si tu peux», donnera finalement les trois premières dates de ce troisième seul en scène du 17 au 19 novembre prochain.

Si depuis «Hexagone», Fary a multiplié les projets, collaborant avec Netflix, ouvrant son comedy club le Madame Sarfati fin 2019, puis le 18 mai en sortant un premier EP «Le stand-up m’a tué.e», il écrit une nouvelle page avec «Aime-moi si tu peux».

Un troisième stand-up qui l'a fait douter

Un spectacle qui semble-t-il l’a fait douter, comme il l’a expliqué en mai dans une vidéo expliquant avoir eu «des doutes en ce qui concerne la scène» et «qu’il ne savait s’il allait pouvoir écrire ce nouveau spectacle».

Il semble également avoir eu des incertitudes quant aux thèmes qu’il allait aborder, comme il le note dans un communiqué. «J’avais pour ambition, il y a quelques années, d’écrire mon troisième spectacle sur le questionnement du couple et la déconstruction du mythe amoureux…», écrit-il, et de poursuivre : «puis j’ai douté (...) je ne vais pas me montrer vulnérable en me mettant en danger avec des sujets intimes. Il faut que je parle de la société comme je l’ai toujours fait, que je défende des points de vue, que j’ai l’air fort et sûr de moi… », explique-t-il.

Il semblerait en fin de compte que le trentenaire ait opté pour les deux. «Ou alors je raconte tout ça en même temps», conclut l’artiste qui dévoilera finalement ce nouveau chapitre dès la fin 2022. Un spectacle co-écrit comme le précédent avec le stand-upper Jason Brokerss.