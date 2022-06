Festival Off d’Avignon : 1570 spectacles attendus pour cette 56e édition, la première sans contrainte sanitaire depuis trois ans

Le festival OFF d’Avignon, qui se tiendra du 7 au 30 juillet dans la Cité des Papes, dévoilera 1570 spectacles et réunira 1200 compagnies à l’occasion de cette 56e édition, ont annoncé ce mercredi ses organisateurs. Une édition placée sous le signe de la reprise et de la renaissance, alors que pour la première fois depuis la crise sanitaire elle se déroulera sans contrainte.

Annulé en 2020, soumis à un protocole strict l’année dernière, le festival OFF d’Avignon retrouvera cette année le public sans contrainte sanitaire et avec un nombre de spectacles quasi identique à 2019, année record avec 1592 productions jouées. En juillet prochain, ce sont 138 lieux qui accueilleront 1570 spectacles et 1200 compagnies dont près de 1100 françaises et une soixantaine venues de l'international.

Une 56e édition qui marque ainsi un retour à la normale et se tourne vers l’avenir. «C’est une année de reprise, de renaissance, la première depuis trois ans qu’on va vivre a priori sans masque, sans contrainte de jauge, sans limitation de nombre de spectacle dans les théâtres», note ainsi Harold David, co-président de l’AF&C, association en charge de l’organisation de ce grand rendez-vous du théâtre. «Un moment indispensable pour les compagnies», rappelle-t-il, alors que le festival OFF d’Avignon joue un rôle capital dans la production artistique hexagonale.

Plus grand marché du spectacle vivant en France

Depuis sa création en 1966, le OFF, avec ses 33.000 levers de rideau en un peu plus de trois semaines et ses milliers de spectacles dévoilés au public mais aussi aux professionnels du secteur, n’est autre que «le plus grand lieu de créations et de diffusion du spectacles vivant», souligne Harold David.

«C’est aujourd’hui l’endroit de la rencontre entre la production artistique français et les programmateurs de France, qui viennent choisir des spectacles qu’ils vont partager avec leur public dans leur théâtre sur l’ensemble du territoire» insiste-t-il, rappelant que «25 % de la programmation nationale est issue de spectacles du OFF».

Cette année, parmi les 1570 spectacles programmés, près de 1200 y seront d’ailleurs joués pour la première fois. Du 7 au 30 juillet, le public pourra donc découvrir des productions majoritairement théâtrales, avec plus 900 pièces proposées, mais aussi plus de 250 spectacles d’humour et de café-théâtre, 150 spectacles musicaux, 68 de danse, presque autant de théâtre d’objets, et une quarantaine de performances respectivement consacrées au cirque et à la poésie.

«Dans le OFF, toutes les formes artistiques sont regroupées à un seul endroit. C’est une proposition unique en France», souligne Laurent Domingos, co-président de l’AF&C, pour qui la diversité est l'essence même du festival. Une programmation que le public peut découvrir dans son intégralité depuis hier sur le site du festival.

Un festival qui s'engagé

Alors que ses nombreux spectacles se font le reflet de la société et de ses grands enjeux, plusieurs journées de débats seront également proposées par le festival autour de thématiques plus que jamais d’actualité : la diversité, la parité, les violences sexistes et l’écoresponsabilité.

De son côté, l’association AF&C s'est fixée plusieurs engagement ces dernière saisons. Parmi eux : favoriser la participation de tous les publics, accompagner la transition éco-responsable du festival Off Avignon, dont les affiches fleurissent par dizaine de milliers dans les rues d’Avignon, ou encore développer des moyens pour soutenir les artistes et la création. Dans ce sens, un fond de soutien à la professionnalisation a été créé en 2017 et a permis, à ce jour, de redistribuer un peu plus de 800.000 euros à 825 artistes, sans oublier le lancement d’une billetterie solidaire, Ticket’off, dont un euro par billet est reversé au fond de professionnalisation.

Un autre chantier attendra enfin le festival dans les années à venir. Bien que la fréquentation du OFF soit estimée à 300.000 festivaliers sur un peu plus de trois semaines, selon une étude des publics réalisée en 2019, le public est «vieillissant», a noté Harold David. Avec des festivaliers dont l’âge moyen est de 50 ans, le OFF devra trouver le moyen de séduire les jeunes générations. Cette année, 108 spectacles jeune public leur sont d’ailleurs consacrés, et ce dès six mois et jusqu’à l’adolescence.