«Joker 2» : Lady Gaga en pourparlers pour jouer dans la suite du film

Après avoir signé le titre phare de la bande originale du nouveau «Top Gun», Lady Gaga semble déjà avoir de nouveaux projets. La chanteuse est en pourparlers pour camper à l’écran Harley Quinn dans «Joker 2» au côté de Joaquin Phoenix. Il se pourrait également que ce soit une comédie musicale.

Du nouveau pour «Joker 2». A peine confirmé par le réalisateur Todd Phillips sur les réseaux sociaux, le film se dévoile un peu plus. La semaine dernière, Todd Phillips, à l’origine de l’excellent premier volet sorti en 2019, mettait fin aux rumeurs autour de cette suite en partageant sur Instagram la couverture du scénario et une photographie de Joaquin Phoenix, qui devrait donc rempiler dans la peau de cet anti-héros qui lui a valu l’oscar du meilleur acteur. Désormais, une autre star pourrait rejoindre le casting. La chanteuse et actrice Lady Gaga aurait entamé des négociations pour interpréter à l'écran l’un des personnages phares de l’univers DC.

Lady Gaga en Harley Quinn ?

Selon plusieurs magazines américains, l’interprète de «A star is born» et «House of Gucci» serait en cours de discussions avec Warner Bros pour se glisser dans le costume de l’anti-héroïne Harley Quinn. L’actrice pourrait ainsi succéder à Margot Robbie, qui a campé ce rôle par trois fois en 2016, 2020 et 2021 dans «Suicid Squad», «Birds of Prey» et «The Suicid Squad».

Autre nouvelle et pas des moindres, Lady Gaga et Joaquin Phoenix pourraient bien donner de la voix dans ce nouveau volet du Joker. Et pour cause, la suite pourrait être une comédie musicale. C’est notamment ce qu’a expliqué une source à Entertainment Weekly. Il ne reste plus qu'a attendre les confirmations.