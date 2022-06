Philip Baker Hall : l'acteur de Seinfeld et Magnolia est décédé à l'âge de 90 ans

L’acteur Philip Baker Hall, qui a notamment joué dans «Seinfeld» et les films de Paul Thomas Anderson, est décédé à l'âge de 90 ans.

Hollywood est en deuil. Les médias américains ont annoncé ce lundi 13 juin le décès Philip Baker Hall à l'âge de 90 ans.

C’est un voisin de l’acteur qui a été le premier a transmettre la triste nouvelle. «Mon voisin, mon ami, et l'une des personnes les plus sages, les plus talentueuses et les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées, Philip Baker Hall, est mort paisiblement la nuit dernière», a écrit Sam Farmer sur Twitter. «Il était entouré de ses proches. Le monde a un espace vide en lui», a-t-il ajouté.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT — Sam Farmer (@LATimesfarmer) June 13, 2022

L’épouse de Philip Baker Hall a ensuite confirmé l'information auprès de l’Associated Press. Holly Wolfle Hall, sa femme depuis près de 40 ans, a affirmé qu'il était décédé entouré de ses proches à Glendale, en Californie. Elle a expliqué qu'il avait commencé à se sentir malade il y a quelques semaines et qu’il avait passé ses derniers jours «sereinement».

Une centaine de films et séries à son actif

Né le 10 septembre 1931 à Toledo dans l'Ohio, aux États-Unis, l’acteur s’était, juste après ses études, engagé dans l’armée en tant que traducteur en Allemagne, puis une fois démobilisé était rentré aux Etats-Unis pour y travailler en tant que présentateur radio et professeur au lycée.

C'est sa femme qui le poussera à accomplir son rêve. A l'âge de 30 ans il entamera alors une carrière à Hollywood. Son air grave charmera les plus grands réalisateurs, et il apparaîtra dès lors dans plus d’une centaine de séries et de films.

MASH, Cheers, Chicago Hope, The West Wing, Arabesques, Monk, Deux flics à Miami, Hooker, ou Cagney & Lacey... Les fans de séries l’ont aussi vu dans Seinfeld, Curb Your Enthusiasm ou encore Modern Family. Ils ont également entendu sa voix dans la version originale de Bojack Horseman.

Sur grand écran, il a figuré au casting de The Truman Show (1998), Rush Hour (1998), Le talentueux M Ripley (1999), Bruce tout puissant (2003), ou encore Argo (2012). Dans les années 1990, le réalisateur Paul Thomas Anderson lui confiera plusieurs rôles notamment dans Hard Eight, Boogie Nights et Magnolia.

«C’est un acteur que j’adore. Personne n’a un visage ou une voix comme lui», avait confié Paul Thomas Anderson au Los Angeles Times en 1998.

La dernière apparition à l’écran de Philip Baker Hall restera dans la série Netflix Messiah, parue en 2020, dans laquelle il joue un ancien collaborateur de la CIA.