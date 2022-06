«Je prenais tout ce qui pouvait exister» : Louis Bertignac se confie sur son addiction à la drogue

Invité de l’émission «En Aparté» sur Canal+, ce jeudi 16 juin, le chanteur Louis Bertignac s’est confié sur son addiction à la drogue.

Lors de son passage dans l’émission «En Aparté», diffusée sur Canal+, ce jeudi 16 juin, Louis Bertignac est revenu sur sa carrière et le succès de Téléphone, groupe de rock mythique des années 1980 qu’il a cofondé. Une période durant laquelle «la drogue était assez inévitable», a-t-il affirmé.

«Tous les gens qui gravitaient autour de nous nous proposaient des substances. On avait du mal à refuser, surtout moi», a souligné l’artiste de 68 ans, qui s'est battu contre une hépatite C, maladie infectieuse du foie qui se transmet essentiellement par voie sanguine.

«Je craquais assez souvent»

«Je craquais assez souvent, et parfois, admet-il, je prenais tout ce qui pouvait exister. Tout dans la même journée. C'était un peu débile. Je me suis fait avoir». Puis «j'ai chopé une hépatite C, je m'en suis rendu compte trente ans après». Pour autant, le guitariste n’a pas de regrets. «Je ne peux pas dire que je regrette parce que ça fait partie de ma vie, c'est comme ça».

Louis Bertignac a récemment publié un livre, «Jolie petite histoire» (éd. Cherche midi), au fil duquel il évoque Téléphone, ses relations avec les autres membres du groupe, mais aussi ses histoires avec Carla Bruni, les Rolling Stones, Prince, et tant d'autres.