Bradley Cooper se confie sur son addiction à la cocaïne et à l'alcool au début de sa carrière

Invité du podcast «Smartless» animé par Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, Bradley Cooper s’est confié sur ses débuts difficiles à Hollywood, ainsi que sur ses addictions à la cocaïne et à l’alcool à cette période de sa vie.

Une main tendue. Invité du podcast américain «Smartless», dont la présentation est assurée par les acteurs Sean Hayes, Jason Bateman, et Will Arnett, Bradley Cooper s’est exprimé librement sur ses débuts difficiles à Hollywood, et son combat pour se débarrasser de ses addictions à l’alcool et à la cocaïne. C’est en 2004, soit cinq ans avant de connaître le succès au générique du film «Very Bad Trip», que le comédien explique avoir pris conscience des problèmes qui étaient les siens à l’époque grâce à une conversation avec son ami, Will Arnett.

Alors que ce dernier passait chez Bradley Cooper en fin d’après-midi, il avait alors remarqué que ses chiens n’avaient pas encore mis la truffe dehors pour faire leurs besoins. «C’est la première fois que j’ai réalisé que j’avais un problème avec la drogue et l’alcool. Et c’est Will qui me l’a dit, je ne l’oublierai jamais… Cela a changé ma vie entièrement», explique-t-il.

Bradley Cooper a confié avoir beaucoup souffert d’un manque d’estime de lui-même. «J’étais tellement perdu. Et j’étais accro à la cocaïne, en plus de cela», poursuit-il. L’acteur s’est également souvenu de ses débuts modestes, comme la première fois où il a été retenu à un casting pour tourner dans un spot publicitaire pour une chaîne de fast-food. Ou encore de ses difficultés à s’imposer à Los Angeles, après avoir été retenu pour jouer dans la série «Alias» (dont il sera écarté plus tard).

«J’avais l’impression de revenir au lycée, je n’étais accepté dans aucune soirée, aucune fille ne faisait attention à moi. J’étais totalement déprimé», précise-t-il. Puis il y a eu cette conversation avec son ami Will Arnett en juillet 2004. À 36 ans, Bradley Cooper réussissait alors à changer totalement de perspective sur la vie, et obtenait un des premiers rôles dans le film «Very Bad Trip», qui l’imposera comme une star mondiale.

«Tu as eu la chance d’entamer cette métamorphose avant ce film. De prendre conscience de ces choses et de procéder aux changements nécessaires – c’est ce qui t’a permis de t’ouvrir et de devenir toi-même», l’a félicité son ami Will Arnett.